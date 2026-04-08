Rompe el silencio sospechosa del caso del fotógrafo: "El señor este jamás estuvo con nosotros"

Luego de varios días de silencio y tras el hallazgo sin vida del fotógrafo Alberto Quiroga , una de las personas que estuvo bajo sospecha durante la investigación decidió hablar públicamente. Se trata de Mariana Luján , quien junto a su hermano fue demorada en el marco de los primeros allanamientos del caso, cuando aún se buscaba al fotógrafo de 25 de Mayo.

Polémica frase de una concejal de 25 de Mayo por la muerte del fotógrafo

La mujer publicó un extenso descargo en Facebook en el que cuestionó duramente las versiones que circularon en el departamento y defendió a su familia de las acusaciones que, según afirma, los pusieron en el centro de la escena sin pruebas.

“ Paso aclarar acá por qué ya me cansé de la gente de mierda que sacaron kilos de droga de mi casa dejen de hablar si no saben ”, comenzó escribiendo, en un mensaje donde negó las versiones que circularon sobre el operativo policial realizado en su vivienda.

En el mismo posteo explicó que los elementos encontrados en el allanamiento correspondían al consumo de su hermano, quien —según sostuvo— atraviesa un cuadro depresivo desde la muerte de su madre. “ Mi hermano desde el fallecimiento de mi madre que fue hace 3 meses perdió el control no tiene deseos de vivir ”, expresó.

Pero el dato más contundente de su descargo fue la reiteración de una publicación anterior, realizada cuando Quiroga todavía estaba desaparecido, en la que negó de forma categórica cualquier contacto con la víctima la noche de su desaparición.

image Mariana Luján.

“El señor este jamás estuvo con nosotros”, escribió entonces. Y agregó: “Incluso todos sabemos dónde estuvo tomando y donde fue después de la fiesta; está de más decirlo. De ahí en más qué hizo después de salir de esa casa nadie sabe”.

En esa misma publicación, Luján cuestionó las versiones que la vinculaban a ella y a su hermano con el caso: “Lo q si tendrían q aprender a cerrar el o... y ayudar más, dejar de difamar sin saber”.

Fueron los primeros demorados de la causa

Mariana Luján y su hermano estuvieron entre los primeros sospechosos del caso y fueron demorados durante un allanamiento realizado en La Chimbera, mientras la Justicia intentaba reconstruir las últimas horas de Quiroga.

En ese operativo, ordenado por la jueza Graciela Rodríguez, los investigadores secuestraron celulares -supuestamente enterrados en el fondo de la vivienda-, además de marihuana y una sustancia blanca compatible con cocaína.

El hallazgo de esos elementos alimentó en su momento diversas hipótesis sobre una posible vinculación con la desaparición del fotógrafo, aunque con el correr de la investigación y tras conocerse la autopsia que determinó una muerte accidental por caída en moto, la línea de una participación de terceros perdió fuerza.

image Alberto Quiroga.

En su nuevo descargo, Luján apuntó también contra quienes difundieron rumores durante la búsqueda: “Gracias a ustedes la policía no encontró ese hombre antes xq solo hacían puterio no más no ayudaban saben... empeoraban todo”.

La mujer cerró su publicación con un pedido para que cesen las acusaciones y advirtió sobre el daño que pueden generar los comentarios en redes sociales: “Dejen de hablar, un día se puede quitar la vida alguien por culpa de sus comentarios”.

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Sus palabras se conocen en medio de un clima todavía cargado de conmoción en 25 de Mayo, donde pese a la conclusión oficial de Fiscalía que apunta a una muerte accidental, el caso continúa generando repercusiones y controversia social.

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Cómo fue el hallazgo del cuerpo y qué sostiene Fiscalía

El cuerpo de Alberto Quiroga fue encontrado el domingo por la tarde en un terreno fiscal de La Chimbera, a unos 1.300 metros de la intersección de Calle 6 y Costa Canal, luego de un amplio operativo de rastrillaje del que participaron más de 100 efectivos policiales, drones, canes y unidades especiales.

El hallazgo fue realizado por cazadores de la zona, quienes alertaron al 911 tras divisar el cuerpo debajo de la motocicleta del fotógrafo. Según fuentes judiciales, Quiroga presentaba un avanzado estado de descomposición, llevaba el casco colocado y todas sus pertenencias estaban junto a él.

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Tras la autopsia, el Ministerio Público Fiscal informó que la causa de muerte fue un traumatismo de tórax cerrado con hemotórax bilateral, lesiones compatibles con una caída en moto. El fiscal Iván Grassi sostuvo que el cuerpo “no presenta otro tipo de lesiones que hagan sospechar o potenciar una muerte violenta”, por lo que la hipótesis oficial es que se trató de un accidente sin intervención de terceros.

No obstante, la investigación continúa con estudios complementarios, entre ellos pericias toxicológicas, entomológicas y el análisis del celular de la víctima, mientras parte de la comunidad y familiares insisten en que se profundicen todas las líneas posibles.