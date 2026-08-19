¿Tenés preparada la mochila de emergencia? Seguridad recordó qué elementos no pueden faltar ante un sismo.

Protección Civil difundió una serie de recomendaciones para que las familias estén preparadas y puedan actuar con rapidez ante una emergencia.

Qué debe tener la mochila de emergencia ante un sismo. Foto: Gobierno de San Juan.

El Ministerio de Seguridad de San Juan recordó la importancia de tener preparada una mochila de emergencia ante un sismo y difundió una serie de recomendaciones para organizarla correctamente. La propuesta apunta a que cada familia cuente de antemano con elementos básicos que puedan resultar indispensables durante las primeras horas posteriores a una emergencia.

La preparación no pasa solamente por guardar alimentos o una linterna. Desde los organismos de emergencia remarcan que la mochila debe formar parte de un plan familiar previamente acordado, en el que todos sepan dónde está ubicada, quién será responsable de llevarla y cuál será el punto seguro de encuentro si los integrantes de la familia se encuentran separados cuando ocurre el movimiento.

La recomendación cobra especial importancia porque, ante un terremoto de gran magnitud, los servicios habituales pueden verse interrumpidos y la asistencia externa puede demorar en llegar. Tener algunos elementos preparados permite resolver necesidades inmediatas mientras se restablecen las comunicaciones y los organismos de respuesta despliegan sus operativos.

Qué hay que guardar en la mochila de emergencia El bolso debe ubicarse en un lugar conocido, visible y de fácil acceso, evitando sectores que puedan quedar bloqueados por muebles u otros objetos. Además, sus elementos tienen que revisarse periódicamente, especialmente los alimentos, medicamentos y pilas.

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