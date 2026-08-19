La feria de Educación Superior sorprendió a los estudiantes que piden que tenga mayor difusión

A Mónica López, del Colegio Secundario de Zonda le atrojo el Profesorado de Biología que ofrece e l Instituto Doctora Carla Peñaloza , pero no se animaba a preguntar el costo del cursado. Grande fue su sorpresa cuando le informaron que es gratuito como el de muchas de las carreras que promocionan en la feria de Educación Superior.

Esta oferta educativa que se realiza en el Estadio Aldo Cantoni, y en el marco de la Semana de la Educación Superior, sorprendió a los estudiantes de los últimos años del secundario que la visitaron. En primer término les llamó la atención la gran variedad de carreras ofrecidas, algunas de ‘última generación’, como la Tecnicatura en Inteligencia Artificial o en Minería Digital’ que ofrece el ISRI. Luego, los sorprendió que más de la mitad son de cursado gratis.

‘Pensé que como es una feria de Institutos de Educación Superior, todas las carreras que se promocionan son privadas. La verdad que me sorprendió que se puede cursar gratis el Profesorado de Educación Tecnológica en el Instituto Superior de Formación Docente que funciona en el Colegio Nacional de Rawson. Está buenísimo’, dijo Candela Mercado, alumna del Colegio Secundario Cacique Angaco.

En la feria de Educación Superior participan 42 institutos de formación docente y de formación técnica . De este total, la mitad es de gestión estatal y el otro 50% de gestión privada, ofreciéndoles a los estudiantes la posibilidad de conocer cuáles se pueden cursar gratis y cuáles no.

‘Lo primero que preguntan los chicos es cuánto cuesta cursar la carrera que más les gusta. Después, cuál es el campo y salida laboral que ofrecen. Y la mayoría se sorprende cuando ven que hay muchas propuestas educativas gratuitas’, dijo Alberto Bórbore, del Instituto Técnico Superior Ullum, de gestión estatal.

La diversidad de carreras disponibles en San Juan es otros de los puntos que sorprendió a los estudiantes. Entre los profesorados, que tienen un cursado de 4 años, se encuentran propuestas desde Nivel Inicial y Primaria, a formaciones en Biología, Teatro o Tecnología, entre otras. Mientras que en el campo de las tecnicaturas, con 3 años de cursado, la oferta incluye un amplia oferta de carreras, desde Energías Renovables o Seguridad Pública, a Enfermería o Exploración y Prospección Minera, entre otras alternativas.

Esta es la primera vez que Joaquín Toro, alumnos de la Escuela Secundaria Profesor Julio Gutiérrez, de San Martín, participa de la feria de Educación Superior. Y es una de los que pide que este evento tenga mayor difusión. ‘No sabía que hacían esta feria y la verdad que está muy buena. Creo que deberían difundirla más para que todos los estudiantes, especialmente los que viven más lejos se enteren y puedan informarse de todas las carreras que ofrecen los institutos’, dijo la estudiante.

Más actividades por la Semana de Educación Superior

La Semana de la Educación Superior continúa hasta el viernes 21 de agosto con diferentes actividades: