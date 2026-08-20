Solidaridad: "Que Todos Seamos Uno" celebra sus 11 años con un Mundial Infantil en el Estadio del Bicentenario

El domingo 23 de agosto , entre las 13,30 y las 18,30, el Estadio del Bicentenario abrirá sus puertas para una jornada cargada de emoción, deporte y solidaridad. El grupo 'Que Todos Seamos Uno' festejará su 11º aniversario con la realización de un Mundial de Fútbol Infantil , una iniciativa pensada para agasajar a cientos de niños del departamento Angaco.

Desde sus comienzos, esta agrupación trabaja incansablemente en la contención integral, la asistencia social y la recreación de la infancia angaquera. En el marco de esta labor constante, durante el último año impulsaron cuadrangulares deportivos en los distintos distritos de la comuna. La propuesta nació con un objetivo trascendental: ofrecer un espacio de contención que aleje a los chicos de las calles y de los riesgos sociales a través de la práctica deportiva.

Gracias a la articulación con diversas instituciones privadas y públicas , los pequeños futbolistas han podido disfrutar de experiencias formativas inolvidables. Durante los últimos meses disputaron partidos en el complejo El Palomar y realizaron viajes con almuerzo incluido a diferentes puntos turísticos y culturales de la provincia.

Juan Aguilera, referente y líder de Que Todos Seamos Uno, detalló los pormenores de cómo surgió esta gran convocatoria en el gigante de Pocito: «En una de las salidas llevamos a los chicos a conocer el Estadio del Bicentenario en la previa del partido de Los Pumas. En esa oportunidad no pudieron ingresar al campo de juego debido a los trabajos de resiembra del césped. Sin embargo, tras esa visita, logramos las gestiones para que nos prestaran el estadio de manera completa y así celebrar nuestro aniversario con un verdadero Mundial Infantil».

Para garantizar que nadie se quede fuera de esta celebración, la organización desplegará un importante operativo de traslado totalmente gratuito para los jugdores de Angaco:

10 colectivos de línea: la Empresa Mayo aportará 8 unidades y la Empresa Albardón sumará 2.

la Empresa Mayo aportará 8 unidades y la Empresa Albardón sumará 2. 1 trafic institucional: facilitada por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

facilitada por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Alcance: cada distrito contará con movilidad propia para trasladar a 15 jugadores junto a sus respectivos padres.

Gran despliegue de 'Que Todos Seamos Uno'

El programa de actividades para el domingo está diseñado para hacer sentir a los chicos como profesionales de élite. La apertura promete ser conmovedora: los jugadores ingresarán al césped portando una imponente bandera de 23 metros de largo junto a insignias individuales, para luego formarse por equipos sobre la cancha.

La ceremonia oficial contará con la presentación en vivo de la Banda de Música de la Policía de San Juan, encargada de ejecutar las estrofas del Himno Nacional Argentino. Asimismo, monseñor Jorge Lozano se hará presente para impartir la bendición a todos los deportistas.

Entre los atractivos principales de la tarde, el Aeroclub San Juan ofrecerá un espectáculo de paracaidismo en vivo que surcará los cielos del recinto. Por su parte, se montará un operativo de salud preventivo para asistir a los jugadores y presentes, y los chicos participarán de una conferencia de prensa en las salas oficiales del estadio, viviendo la experiencia completa de un jugador de primera categoría.

El cierre de la jornada estará signado por la tradición y el encuentro familiar: un gran chocolate servido para todos los asistentes. Desde la conducción del grupo extendieron un profundo agradecimiento al Gobierno de la Provincia por disponer las instalaciones del Estadio del Bicentenario, así como a las empresas, instituciones y colaboradores anónimos que hicieron posible esta fiesta popular. La invitación queda abierta a toda la comunidad sanjuanina para acompañar a los chicos en un día que quedará grabado en la memoria del departamento.