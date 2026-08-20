Escuela Normal Sarmiento: padres se quejan de la falta de porteros en primaria, que pone en riesgo la salud y demora el ingreso a clase

Desde el año pasado, el nivel primario de la Escuela Normal Sarmiento tiene sólo dos porteros que no dan abasto para limpiar y desinfectar el edificio.

Los padres de alumnos primarios de la Escuela Normal Sarmiento amenazan con tomar el edificio si no resuelve una problemática de vieja data que pone en riesgo la salud de sus hijos y retrasa su ingreso a clase: la falta de porteros, una situación preocupante que se mantiene pese a los reiterados reclamos ante el Ministerio de Educación.

Laura López, madre de uno de los 530 alumnos de nivel primario en la Escuela Normal Sarmiento, y miembro de la Comisión de la Asociación Madres de la Escuela Normal Sarmiento (AMENS) le contó a Diario de Cuyo sobre esta problemática que se viene registrando desde el año pasado y sin que haya una solución oficial.

‘Hasta mediados del año pasado habían tres porteros, que ya resultan pocos para limpiar y desinfectar las 19 aulas que ocupa la Escuela Primaria, más los baños, más el patio, mas la oficinas. Desde entonces sólo quedaron dos que no dan abasto ni llegan a tiempo con el trabajo. Es una situación preocupante’, sostuvo López.

La mujer contó que a raíz de esto no sólo se está ‘explotando’ a estas empleadas, sino que además que se perjudica a la comunidad educativa tanto en la salud como con el normal desarrollo de las clases. ‘Las porteras tienen que hacer todo el trabajo en 30 minutos, entre la salida del secundario a las 13 y el ingreso de la primaria a las 13,30. La mayoría de las veces, suena el timbre a las 13,30 y los alumnos y docentes siguen en el patio, esperando que las porteras terminen de limpiar lo básico. Esto no da para más’, dijo.

Reclamos sin respuestas en la Escuela Normal Sarmiento López dijo que las autoridades de esta escuela realizaron reiterados reclamos al Ministerio de Educación por la falta de porteros, pero que hasta ahora no recibieron una respuesta definitiva para darle solución a esta situación. Contó que hasta ahora se presentaron ocho notas pidiendo más porteros, la última se presentó el pasado 6 de agosto. Y la respuesta es la misma: ‘no hay presupuesto’ o ‘ya les vamos a mandar’.