"Farmear aura" llega a San Juan: organizan un torneo y ya hay más de 50 inscriptos

La competencia se realizará el 6 de septiembre en el Parque de Mayo y tendrá un premio de $75.000.

Una curiosa tendencia que nació en las redes sociales ahora tendrá su propia competencia en San Juan. Un grupo de jóvenes organiza el primer torneo de “farmear aura”, una propuesta que ya despertó interés entre los usuarios y que cuenta con más de 50 personas anotadas.

¿Qué es “farmear aura”? El término combina una expresión propia de los videojuegos con el lenguaje de las redes sociales. “Farmear” hace referencia a acumular recursos o puntos mediante la repetición de determinadas acciones, mientras que el “aura” representa el carisma, la presencia, la actitud o la capacidad de generar admiración.

En las competencias, los participantes buscan demostrar quién tiene mayor presencia frente al público a través de poses, movimientos, gestos, bailes y distintas demostraciones de actitud. La creatividad y la capacidad de llamar la atención son algunas de las claves para sumar “aura”.

La tendencia ya tuvo encuentros presenciales en distintas ciudades y comenzó a trascender las redes. En Guayaquil, por ejemplo, una convocatoria que había comenzado como una broma terminó reuniendo a niños, adolescentes y curiosos en el Malecón 2000.

Cuándo será el torneo en San Juan La versión sanjuanina ya tiene fecha y lugar: será el domingo 6 de septiembre en el Parque de Mayo.