La Feria Agroproductiva vuelve al Parque de Mayo: conocé los detalles de la última edición de agosto

La Feria Agroproductiva de San Juan regresa con una propuesta renovada al Parque de Mayo. Este sábado 22 de agosto, el tradicional Paseo de las Palmeras se transformará nuevamente en el punto de encuentro para quienes buscan productos de calidad, directo de manos de sus productores, en la última edición del mes.
La actividad se desarrollará en horario corrido, de 10:00 a 14:00 horas, y contará con la participación de productores, artesanos y emprendedores locales que ofrecerán una amplia variedad de artículos, desde alimentos frescos y conservas hasta artesanías y productos gourmet.
Más que compras: servicios y sustentabilidad
La feria no solo funcionará como un espacio de comercialización, sino también como una plataforma de servicios para los vecinos. Entre las iniciativas destacadas, volverá a instalarse el programa Cambio Verde, una propuesta articulada entre Ambiente, Gobierno y Producción que incentiva la gestión responsable de residuos. Los asistentes podrán intercambiar materiales reciclables y RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) por beneficios como vouchers de compra, biofertilizantes o abono.
Por su parte, la Cámara de Diputados de San Juan estará presente con el programa "Simetría y Participación", liderado por la Lic. Liliana Gallardo, enfocado en la inclusión laboral y el uso creativo de materiales reciclados, incluyendo juegos infantiles fabricados con tapitas de gaseosa.
Servicios de salud y trámites a mano
Los visitantes podrán aprovechar la jornada para realizar diversos trámites y consultas de manera gratuita:
- Vacunatorio Móvil: Actualización del calendario de vacunación a cargo del Ministerio de Salud.
- Nutrición: Evaluación nutricional y educación alimentaria.
- Tránsito y Transporte: Asesoramiento sobre la tarjeta SUBE.
- Sanidad Vegetal: Canje de botellas plásticas por trampas para la mosca de los frutos.
La entrada es libre y gratuita, invitando tanto a familias sanjuaninas como a turistas a disfrutar de un espacio que pone en valor el trabajo local y fomenta prácticas sustentables en la provincia.