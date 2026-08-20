La Feria Agroproductiva vuelve al Parque de Mayo: conocé los detalles de la última edición de agosto

El Paseo de las Palmeras será el escenario este sábado 22 de agosto. Productores locales, emprendedores y una amplia oferta de servicios públicos se reunirán en una jornada pensada para toda la familia.

La Feria Agroproductiva de San Juan regresa con una propuesta renovada al Parque de Mayo. Este sábado 22 de agosto, el tradicional Paseo de las Palmeras se transformará nuevamente en el punto de encuentro para quienes buscan productos de calidad, directo de manos de sus productores, en la última edición del mes.

La actividad se desarrollará en horario corrido, de 10:00 a 14:00 horas, y contará con la participación de productores, artesanos y emprendedores locales que ofrecerán una amplia variedad de artículos, desde alimentos frescos y conservas hasta artesanías y productos gourmet.

Más que compras: servicios y sustentabilidad La feria no solo funcionará como un espacio de comercialización, sino también como una plataforma de servicios para los vecinos. Entre las iniciativas destacadas, volverá a instalarse el programa Cambio Verde, una propuesta articulada entre Ambiente, Gobierno y Producción que incentiva la gestión responsable de residuos. Los asistentes podrán intercambiar materiales reciclables y RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) por beneficios como vouchers de compra, biofertilizantes o abono.

Por su parte, la Cámara de Diputados de San Juan estará presente con el programa "Simetría y Participación", liderado por la Lic. Liliana Gallardo, enfocado en la inclusión laboral y el uso creativo de materiales reciclados, incluyendo juegos infantiles fabricados con tapitas de gaseosa.

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