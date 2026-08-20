    • 20 de agosto de 2026 - 17:42

    Operativos "Ver para ser Libres": más de 10.000 sanjuaninos accedieron a salud y trámites en toda la provincia

    Durante tres semanas, equipos interdisciplinarios recorrieron 24 localidades de 12 departamentos. La iniciativa permitió la entrega de anteojos y la resolución de gestiones clave para familias de zonas alejadas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La iniciativa, coordinada entre el Gobierno Provincial y Nación, tuvo como objetivo principal descentralizar los servicios del Estado, llegando a localidades de difícil acceso como Astica, La Majadita, Las Flores, Tudcum, Punta del Agua, El Encón, Mogna y Huaco, entre otros puntos estratégicos.

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    Salud visual y bienestar integral

    El programa "Ver para ser Libres" puso el foco en la salud de los más jóvenes. En este marco:

    Controles oftalmológicos: Más de 3.350 pacientes de entre 6 y 17 años fueron evaluados.

    Entrega de anteojos: Se otorgaron 2.665 pares de anteojos, incluyendo modelos de alta complejidad para quienes presentaron patologías específicas.

    Atención multidisciplinaria: Unas 9.189 personas recibieron atención en diversas especialidades, tales como medicina de familia, nutrición, odontología, psicología, ginecología y vacunación. También se realizaron testeos rápidos de VIH, Hepatitis y Chagas.

    Trámites y formación en Jáchal

    Complementando la atención sanitaria, el operativo "San Juan Cerca" desembarcó en Jáchal para facilitar trámites esenciales. Se gestionaron 1.717 renovaciones de DNI a través del Renaper y se brindó asistencia técnica en el departamento, donde cientos de estudiantes y docentes consultaron sobre becas Progresar, Plan Fines y desbloqueo de netbooks.

    Además, el despliegue incluyó una fuerte apuesta a la capacitación local: más de 250 personas completaron el curso de Manipulación de Alimentos y unos 150 emprendedores participaron en talleres de marketing, fomentando el desarrollo de iniciativas laborales en el interior de la provincia.

    La gran convocatoria registrada en cada parada reafirma la importancia de estos operativos territoriales para garantizar el acceso a derechos fundamentales a quienes viven lejos de los centros de atención urbana.

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