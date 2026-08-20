Unos 50 empresarios analizaron las realidades de la logística, el transporte y el comercio exterior con miras al boom minero en San Juan

Las empresas de San Juan se alistan y preparan para lo que será el boom minero que se espera suceda en el corto plazo. Ante ese escenario se van realizando diversas acciones para conocer los desafíos que se vienen y cómo estar preparados, y una de ellas fue la " Jornada de Logística, Transporte y Comercio Exterior " , organizada por Nexo 360 y de la cual Andesmar es sponsor institucional. Fue un encuentro que buscó ir más allá de las exposiciones tradicionales y poner el foco en el diálogo, el intercambio de experiencias y la generación de conexiones concretas entre los distintos actores del sector.

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La propuesta que se concretó en el Hotel Viñas del Sol, en Santa Lucía, y reunió a unos 50 empresarios, nació al analizar las alternativas para lograr que las empresas sanjuaninas puedan conectarse, hacer negocios y encontrar alianzas que les permitan crecer de cara a lo que será el boom minero. “Es una alegría para nosotros impulsar una idea y verla materializada. Queremos que puedan conectarse”, expresó Gabriela Carranza, gerenta general de Nexo 360.

La referente explicó que, desde el inicio, decidieron que el encuentro no se desarrollaría exclusivamente bajo el formato de exposiciones. La intención fue generar espacios donde los participantes pudieran conversar directamente, conocer otras empresas y plantear necesidades y oportunidades. Al respecto explicó: “Nuestro espacio fue creado a partir de una charla en la que nos preguntamos cómo podemos hacer que las empresas se conecten, puedan hacer negocio, puedan pensar en qué tipo de alianza puede ocurrir y por eso no elegimos una exposición, sino reunirnos en un espacio de diálogo”.

Uno de los ejes de la jornada fueron las mesas de trabajo. Cada una fue pensada como un espacio de conversación entre los participantes, con la expectativa de que el intercambio pudiera derivar en nuevas alianzas.

“La idea es que se conecten, que puedan escuchar las propuestas y entender que lo que queremos hacer es que surjan alianzas, que crezcan empresas y que podamos tener un diálogo consciente en el que podamos hacer crecer todo el entramado productivo de San Juan” , señaló Carranza.

La actividad se desarrolló bajo el concepto de “Conexión Minera”, con la mirada puesta en los desafíos que plantea el crecimiento de la actividad y en las posibilidades que pueden abrirse para empresas de distintos rubros.

Fotografía: Daniel Arias

La jornada comenzó con las palabras de bienvenida de Carranza y luego se le dio paso al primer panel, que estuvo dedicado al comercio exterior, cadena de suministros y competitividad productiva.

El eje estuvo puesto en los desafíos que implica para las empresas importar, exportar y estar preparadas para responder a contratos de mayor escala. Para ello, se abordó la necesidad de contar con planificación y conocimiento de los procesos aduaneros. La discusión se enmarcó en un escenario donde el crecimiento de la actividad minera puede generar una mayor demanda de insumos, servicios y proveedores capaces de responder a requerimientos más exigentes.

Fotografía: Daniel Arias

Por su parte, el segundo panel estuvo dedicado a logística y transporte, bajo una premisa central: para transformar el crecimiento en oportunidades es necesario anticiparse y prepararse.

La conversación puso la mirada sobre la cadena de suministros que se viene y sobre algunos de los aspectos que tendrán cada vez mayor peso para las empresas, como son seguridad, trazabilidad, sostenibilidad, capacidad de respuesta y nuevos estándares operativos. La logística aparece así como un componente estratégico para las empresas que busquen insertarse en las cadenas de valor vinculadas a la minería y responder a operaciones de mayor escala.

Fotografía: Daniel Arias

Para los organizadores, el objetivo de la jornada no se limita a la realización del encuentro. La apuesta es que los vínculos generados puedan continuar después de las exposiciones y mesas de diálogo. La jornada planteó una premisa concreta frente al escenario que atraviesa San Juan. El boom minero no solo implica oportunidades para las compañías directamente vinculadas a la extracción, sino también para una red de empresas que deberá prepararse para responder a nuevas demandas de logística, transporte, comercio exterior y servicios.