Uva de mesa: San Juan avanza con nuevas variedades para impulsar la reconversión del sector

San Juan dio un nuevo paso para modernizar su producción de uva de mesa y recuperar protagonismo en el mercado internacional . El Gobierno provincial reunió este jueves a representantes de cámaras, productores y especialistas para presentar los avances en la incorporación de nuevas variedades licenciadas y definir las próximas acciones para la reconversión del sector.

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El encuentro fue encabezado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, junto a funcionarios de la cartera productiva. También participaron representantes de cámaras y productores de uva de mesa, en el marco de las gestiones que la provincia viene desarrollando junto a la Cámara de Comercio Exterior, ingenieros y referentes del sector.

Uno de los principales avances surgió a partir de las reuniones mantenidas durante el Simposio de Uva de Mesa realizado en Chile. Allí, representantes sanjuaninos tomaron contacto con asesores especializados y con empresas que desarrollan la genética de las variedades que actualmente tienen mayor demanda en los mercados internacionales.

El objetivo: incorporar las variedades de uva de mesa que demanda el mercado mundial

Como resultado de esas gestiones, se acordó que representantes de esas compañías visitarán próximamente San Juan para avanzar en la metodología necesaria para la importación y posterior implantación de las nuevas variedades.

La iniciativa apunta a modificar el perfil de la producción local y facilitar su inserción en el circuito internacional, mediante variedades que son efectivamente requeridas por los consumidores y compradores de distintos países.

En Argentina, la incorporación de este tipo de uvas tuvo antecedentes puntuales durante la década de 1980, cuando algunas hectáreas fueron implantadas bajo el sistema de licencias. Ahora, la intención es retomar ese camino a mayor escala y con una estrategia de reconversión productiva.

“Una bisagra en la refundación de la viticultura sanjuanina”

Al finalizar la reunión, el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, destacó el consenso alcanzado entre los distintos actores.

“Entre los presentes coincidimos en que estas medidas marcan una bisagra en la refundación de la viticultura sanjuanina”, afirmó.

Moreno también puso en valor la experiencia acumulada por los productores locales y el lugar que ocupa San Juan en la actividad. “Fuimos pioneros, ya que la provincia tiene productores con los know how necesarios y somos los principales exportadores de uva de mesa”, sostuvo.

El proceso demandará tiempo, ya que la reconversión de los cultivos requiere planificación e inversiones. Sin embargo, desde la Provincia remarcaron que el proyecto ya está en marcha y que se buscará consolidar el vínculo con las empresas desarrolladoras de genética para acelerar la llegada de las nuevas variedades.

Variedades licenciadas y apoyo financiero

Uno de los aspectos centrales de la estrategia será el acceso a variedades protegidas, que implican el pago de un royalty a las empresas que desarrollan la genética.

El director de Desarrollo Vitivinícola, Juan Carlos Hidalgo, explicó que este modelo ya está ampliamente instalado en los principales países productores de uva de mesa.

“En los países que son los principales productores del mundo en uva de mesa, como Perú y Chile, el 75% de las variedades que exportan son variedades licenciadas”, detalló.

La Provincia, además, prevé brindar apoyo financiero para facilitar el proceso de reconversión de los productores y acelerar la incorporación de las nuevas variedades.

De esta manera, el Gobierno busca que el sector público y el privado trabajen en conjunto para actualizar la matriz productiva de la uva de mesa sanjuanina y recuperar competitividad frente a los principales mercados internacionales.