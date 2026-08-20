    • 20 de agosto de 2026 - 10:27

    El Gobierno convocó a una nueva reunión para definir el salario mínimo

    El Gobierno oficializó la convocatoria para determinar el Salario Mínimo, Vital y Móvil y los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo

    El Gobierno convocó a una nueva reunión para definir el salario mínimo

    El Gobierno convocó a una nueva reunión para definir el salario mínimo

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    El próximo viernes 28 de agosto a las 12:30 horas se volverá a reunir el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, para analizar oficialmente un nuevo ajuste para el haber mínimo legal y la prestación por desempleo en la Argentina.

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    La reunión fue convocada a través de la Resolución 1/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, y se especifica que el encuentro se desarrollará de manera virtual en la fecha fijada. La primera reunión será al mediodía y la segunda reunión fue establecida para las 14 horas en la misma fcha.

    De la reunión participarán "ad-honorem" representantes de los empleadores y de los trabajadores. "El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil estará integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores, que serán ad-honorem y designados por el Poder Ejecutivo, y por un Presidente designado por el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y durarán cuatro años en sus funciones".

    En el Artículo 2° de dicha Resolución se manifestó que se fije como Orden del Día la "designación de dos Consejeros presentes de cada sector para la suscripción del acta y la consideración de los temas elevados al plenario por la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y prestaciones por desempleo".

    Se especificó también que en la reunión se van a tratar la "determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil y sus modificatorias y la determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo".

    De cuánto es hoy el Salario Mínimo

    El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) en Argentina quedó fijado en $376.600 por mes, mientras que la hora de trabajo ascendió a $1.883 a partir de agosto 2025, según el aumento pactado en la Resolución 9/2025 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo.

    En mayo, el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dio a conocer su evaluación sobre el SMVyM en la Argentina.

    Apuntó que el indicador salarial acumuló hasta ese mes una pérdida de capacidad adquisitiva real del 39,3% en comparación con los valores registrados en noviembre de 2023, previo a la asunción del Gobierno de La Libertad Avanza. En diciembre el poder de compra del salario mínimo se achicó un 15% debido a la abrupta aceleración inflacionaria, profundizándose en enero de 2024 con un desplome adicional del 17%. La interrupción de ese deterioro en meses posteriores no había logrado una recuperación del haber mínimo legal.

    A la vez, el nuevo valor del SMVyM impacta de forma directa en diferentes planes y programas sociales:

    • Prestación por Desempleo: se ajusta automáticamente en función del nuevo piso salarial.
    • Becas Progresar: el ingreso familiar del beneficiario no puede superar tres veces el SMVM, por lo que este cambio redefine el universo de posibles beneficiarios.
    • Asignaciones y planes sociales: muchas prestaciones toman el salario mínimo como referencia para establecer montos y condiciones de acceso.
    • Paritarias: si bien el SMVM no determina los salarios de todos los sectores, actúa como base de referencia en las negociaciones salariales de gremios con trabajadores no registrados o que perciben sueldos bajos.

    La Resolución 9/2025 consignaba también que en virtud del artículo 118 de la Ley Nº 24.013, la Prestación por Desempleo prevista para empleados dentro y fuera de convenio sería del 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis (6) meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo. Asimismo, se esableció que no podrá ser inferior al 50% de un SMVyM y superior al 100% del indicador. Es decir que la prestación por desempleo podrá ser de hasta $376.600 por mes a partir de agosto, y nunca podrá ser menor a 188.300 pesos mensuales.

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