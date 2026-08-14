El Gobierno analiza usar un fondo de ANSES para ampliar los créditos hipotecarios: cómo funcionaría

El Gobierno nacional evalúa utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para intentar ampliar la oferta de créditos hipotecarios y generar condiciones que permitan reducir las tasas de interés. La iniciativa forma parte de las alternativas que estudia el equipo económico para fortalecer el financiamiento de largo plazo.

El esquema contempla que el FGS realice licitaciones de plazos fijos de largo plazo entre entidades financieras . De concretarse, esos fondos aportarían mayor liquidez a los bancos, que podrían destinarlos a préstamos orientados a la compra de viviendas.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase , explicó que uno de los principales problemas que busca resolver el mecanismo es la falta de financiamiento de largo plazo, una situación que actualmente limita la expansión de los préstamos hipotecarios y mantiene elevadas sus condiciones financieras.

La propuesta todavía no fue implementada. El ministro de Economía, Luis Caputo , confirmó que el mecanismo está siendo evaluado en conversaciones con el Ministerio de Capital Humano, las autoridades del FGS y los bancos .

Según el planteo oficial, el perfil de inversión de largo plazo del fondo previsional podría aportar mayor previsibilidad al sistema financiero. La intención es generar una fuente de fondeo compatible con los plazos extensos que requieren los créditos destinados a la vivienda.

“Estamos viendo formas que creemos que son más efectivas. Lo estamos hablando con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y los bancos. Creemos que es una vía mucho mejor para todos”, señaló Caputo al referirse a la iniciativa.

Por el momento, no se informaron montos, tasas, plazos ni condiciones específicas para potenciales tomadores de créditos hipotecarios, ya que el proyecto continúa en etapa de evaluación.

El Gobierno también apunta a movilizar los dólares depositados en los bancos

En paralelo, Furiase defendió una flexibilización de las condiciones para que las entidades financieras puedan prestar una mayor proporción de los dólares depositados por sus clientes a empresas vinculadas con actividades de la economía real.

De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno, los depósitos en moneda estadounidense pasaron de US$23.000 millones a US$40.000 millones, mientras que actualmente los bancos prestan aproximadamente el 60% de esos fondos.

La modificación busca ampliar el universo de compañías que podrían acceder a esos créditos. Hasta ahora, el financiamiento en dólares se encuentra condicionado por requisitos vinculados con la capacidad de las empresas para generar ingresos en esa moneda. Entre los sectores que podrían beneficiarse aparece la construcción, según explicó el secretario de Finanzas.

El funcionario también descartó que el Estado avance con una asistencia directa para las personas que registran atrasos en sus créditos. Consideró que los problemas de morosidad deben resolverse entre privados y sostuvo que la estrategia oficial consiste en generar condiciones macroeconómicas que permitan una reducción sostenida de las tasas.

En ese sentido, el equipo económico volvió a mencionar entre sus objetivos la reducción de la inflación y del riesgo país, el sostenimiento del superávit fiscal y comercial y el fortalecimiento de las reservas del Banco Central.

Así, el uso del FGS aparece por ahora como una de las alternativas bajo estudio para intentar darle mayor profundidad al crédito hipotecario. No se trata todavía de una nueva línea de préstamos disponible para el público, sino de un mecanismo de financiamiento que el Gobierno discute con los bancos y los organismos involucrados.