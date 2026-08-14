Crédito en dólares para empresas: Caputo habilitó nuevos préstamos y crece la expectativa inmobiliaria

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció desde el Palacio de Hacienda una flexibilización de los créditos en dólares para empresas . El Gobierno publicará un DNU para ampliar el universo de compañías que podrán acceder a financiamiento en moneda extranjera y permitirá a los bancos prestar hasta el 15% de sus depósitos en dólares.

La medida fue analizada durante el segundo día de la Expo Real Estate , donde empresarios del sector inmobiliario destacaron el impacto que puede tener una mayor disponibilidad de financiamiento sobre la construcción, el desarrollo de proyectos y el acceso al crédito hipotecario.

Hasta ahora, los bancos podían prestar dólares a empresas que generaran esa moneda mediante sus exportaciones o que presentaran una garantía de una compañía exportadora. El nuevo esquema anunciado por Luis Caputo extiende esa posibilidad a otras personas jurídicas. “ Estamos anunciando una flexibilización parcial de lo que son los préstamos en dólares a personas jurídicas ”, indicó el ministro desde el Palacio de Hacienda.

La modificación se implementará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y estará acompañada por una adecuación del marco prudencial del Banco Central. Caputo explicó que el objetivo es ampliar el acceso al financiamiento, pero dentro de determinados límites para las entidades financieras. “Hoy estamos extendiendo esa posibilidad a todas las empresas, pero dentro de un marco macroprudencial. Solo van a poder prestar los bancos hasta un 15% de los depósitos en dólares ”, detalló.

Luis Caputo anunció desde el Palacio de Hacienda los cambios en las condiciones para otorgar créditos en dólares a empresas. (Foto: Ramiro Gómez / Los Andes)

El ministro también precisó que los préstamos estarán sujetos a exigencias de capitales mínimos y límites a la exposición crediticia. Además, las empresas que tomen estos créditos deberán liquidar los dólares en el mercado único y libre de cambios. “ Si una empresa toma un crédito en dólares tiene que liquidarlos: tiene que convertirlos en pesos ”, explicó Caputo.

El financiamiento en dólares aparece como una herramienta para reactivar la construcción

El anuncio tuvo una rápida repercusión entre los empresarios que participaron de la Expo Real Estate, particularmente por su posible impacto sobre la construcción y el desarrollo de nuevos proyectos.

Para Ari Milsztejn, CEO de Grupo AM, la habilitación del préstamo en dólares representa un avance para las empresas inmobiliarias en un escenario en el que resulta necesario buscar nuevas alternativas de financiamiento. “Se aprobó lo que es el préstamo en dólares, así que creo que para nuestras sociedades o empresas, hoy por hoy, creo que es un gran avance dentro del escenario que pretendemos”, sostuvo.

Milsztejn también planteó que el mercado inmobiliario enfrenta cambios en el comportamiento de la demanda y que los desarrolladores deberán adaptar sus propuestas. “Tenemos que ser mucho más creativos que antes”, afirmó.

En ese sentido, el empresario consideró que las nuevas líneas pueden contribuir a financiar proyectos y facilitar el acceso al mercado. “Creo que estas líneas en dólares pueden ayudar a financiar parte del proceso”, señaló durante su exposición.

La necesidad de generar alternativas de financiamiento, explicó Milsztejn, ya llevó al sector a desarrollar mecanismos propios para facilitar el acceso de compradores e inversores a los inmuebles ante la falta de crédito tradicional.

El nuevo escenario financiero también puede impactar en el crédito hipotecario

La posibilidad de ampliar el financiamiento también fue vinculada con el acceso a la vivienda. Durante el panel de la Expo Real Estate, Lucas Salim, CEO de Grupo PROACO, sostuvo que el anuncio de Caputo puede tener efectos que excedan el financiamiento directo de las empresas y alcanzar al mercado hipotecario.

“El anuncio que acaba de dar el ministro de Economía no es una noticia al pasar”, afirmó Salim, quien destacó el potencial de la medida para generar actividad en la construcción y recuperar puestos de trabajo.

El empresario puso el foco en el efecto que una mayor disponibilidad de financiamiento puede tener sobre quienes buscan comprar una propiedad. “El financiamiento a largo plazo en dólares le puede dar una estabilidad que va a destrabar lo que estaba trabando los créditos hipotecarios para la gente que compra inmuebles”, sostuvo.

Para Salim, el impacto sobre la construcción también está relacionado con el empleo. El empresario planteó que, además de las grandes inversiones vinculadas con sectores como la minería o Vaca Muerta, es necesario recuperar actividad en el desarrollo inmobiliario en distintas ciudades del país.

Herramientas financieras para acceder a nuevas fuentes de financiamiento

El cambio en las condiciones del crédito también plantea una transformación en la forma en que los desarrolladores financian sus proyectos. Salim explicó que las empresas del sector comenzaron a incorporar conocimientos financieros y a relacionarse con fondos del exterior, bancos y el mercado de capitales.

“Hace 4 meses tenemos que hacer un curso acelerado de finanzas, porque es el idioma del desarrollo inmobiliario de los próximos años”, afirmó el CEO de Grupo PROACO.

Según Salim, este nuevo escenario obliga a los desarrolladores a preparar sus empresas para presentar proyectos ante nuevas fuentes de financiamiento. “Creo que la clave es que pongamos a trabajar con eso”, sostuvo, al referirse a la necesidad de utilizar las herramientas financieras disponibles. En ese proceso, el empresario destacó la importancia de contar con documentación y respaldo patrimonial. “Ahora sirve tener balance, sirve tener patrimonio, sirve tener tierra con escritura”, señaló.

El acceso a financiamiento externo también requiere, según su análisis, una mayor preparación de las compañías y una estructura capaz de responder a las exigencias de bancos y fondos de inversión.

La competencia para atraer inversiones inmobiliarias

El nuevo escenario financiero fue vinculado por Salim con otro factor que puede determinar dónde se concretarán los próximos proyectos: la capacidad de las ciudades para facilitar las inversiones. “Las ciudades van a competir”, afirmó el CEO de Grupo PROACO, al señalar que los desarrolladores pueden comparar las condiciones que ofrecen distintos municipios antes de decidir dónde invertir.

En ese sentido, cuestionó los tiempos de los trámites y permisos necesarios para poner en marcha una obra. “Hacer una inversión en la tierra y tenerla parada 3, 4, 5 años, no sale el permiso, es delirante”, sostuvo. Para el empresario, la reducción de la burocracia y la mayor velocidad en los procesos vinculados con permisos y escrituras pueden convertirse en factores determinantes para acompañar el nuevo escenario de financiamiento.