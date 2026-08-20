Compras online en Argentina: crecieron las ventas, pero la facturación perdió frente a la inflación

El comercio electrónico en Argentina atraviesa una etapa de expansión en términos de volumen, pero con una señal de alerta en sus números finales. Según el último estudio d e la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) correspondiente al primer semestre de 2026, si bien la cantidad de operaciones creció un 21% interanual , la facturación total no logró superar la suba de precios, marcando una caída en términos reales.

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El informe detalla que se registraron 181,5 millones de órdenes de compra en todo el país, con 248 millones de productos vendidos. Sin embargo, los ingresos por $19,53 billones reflejaron una suba nominal del 28%, un valor que queda por debajo de la inflación acumulada del período, que alcanzó el 33,5%.

Al analizar las preferencias de los usuarios durante la primera mitad del año, el ranking de unidades comercializadas muestra una clara tendencia hacia el consumo masivo y el hogar:

Alimentos y bebidas: El rubro que encabeza las ventas, consolidando su liderazgo en el canal digital.

Herramientas y construcción: Se mantiene en el segundo puesto, reflejando el interés en refacciones y mejoras.

Productos para el cuidado personal: Una categoría que escaló posiciones y se posiciona entre las más demandadas.

Claves del consumo actual

Ticket promedio: El gasto por cada orden de compra fue de $107.597, apenas un 5% por encima de los valores del año pasado, lo que confirma la prudencia del consumidor.

Peso del canal online: Para las empresas relevadas, el comercio electrónico ya representa el 28% del total de sus ventas.

Expectativas: Seis de cada diez compañías consideran que el canal online sigue ganando terreno frente a las tiendas físicas o, como mínimo, crece al mismo ritmo.

La dinámica del e-commerce muestra que, si bien el canal se volvió una herramienta esencial para el consumo, la alta sensibilidad a los precios obliga a las empresas a ajustar márgenes para mantener el volumen de ventas en un contexto económico desafiante.