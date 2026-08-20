Compras online en Argentina: crecieron las ventas, pero la facturación perdió frente a la inflación

El comercio electrónico en Argentina atraviesa una etapa de expansión en términos de volumen, pero con una señal de alerta en sus números finales. Según el último estudio de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) correspondiente al primer semestre de 2026, si bien la cantidad de operaciones creció un 21% interanual, la facturación total no logró superar la suba de precios, marcando una caída en términos reales.
El informe detalla que se registraron 181,5 millones de órdenes de compra en todo el país, con 248 millones de productos vendidos. Sin embargo, los ingresos por $19,53 billones reflejaron una suba nominal del 28%, un valor que queda por debajo de la inflación acumulada del período, que alcanzó el 33,5%.
¿Qué es lo que más compran los argentinos?
Al analizar las preferencias de los usuarios durante la primera mitad del año, el ranking de unidades comercializadas muestra una clara tendencia hacia el consumo masivo y el hogar:
Alimentos y bebidas: El rubro que encabeza las ventas, consolidando su liderazgo en el canal digital.
Herramientas y construcción: Se mantiene en el segundo puesto, reflejando el interés en refacciones y mejoras.
Productos para el cuidado personal: Una categoría que escaló posiciones y se posiciona entre las más demandadas.
Claves del consumo actual
Ticket promedio: El gasto por cada orden de compra fue de $107.597, apenas un 5% por encima de los valores del año pasado, lo que confirma la prudencia del consumidor.
Peso del canal online: Para las empresas relevadas, el comercio electrónico ya representa el 28% del total de sus ventas.
Expectativas: Seis de cada diez compañías consideran que el canal online sigue ganando terreno frente a las tiendas físicas o, como mínimo, crece al mismo ritmo.
La dinámica del e-commerce muestra que, si bien el canal se volvió una herramienta esencial para el consumo, la alta sensibilidad a los precios obliga a las empresas a ajustar márgenes para mantener el volumen de ventas en un contexto económico desafiante.