La actividad económica creció 2,7% en junio y acumuló una mejora de 1,9% en el primer semestre

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en junio un incremento del 2,7% respecto del mismo mes de 2025 , de acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

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El dato marcó además una recuperación frente a mayo, cuando la actividad había retrocedido 0,6% . En la comparación mensual, el indicador avanzó 0,8% , mientras que el acumulado de los primeros seis meses del año mostró una mejora del 1,9% .

La medición de junio estuvo impulsada principalmente por la explotación de minas y canteras , que creció 15,6% interanual , y por el agro , que registró una expansión del 4,6% . Entre ambos sectores aportaron 1,1 puntos porcentuales al crecimiento general del EMAE.

Doce de los 15 sectores que componen el EMAE presentaron variaciones positivas frente a junio del año pasado. La industria manufacturera avanzó 1,9%, mientras que el comercio mayorista, minorista y reparaciones creció 0,8%. La construcción , por su parte, tuvo una mejora interanual del 2,8%.

Uno de los saltos más importantes correspondió a la pesca , que registró una suba del 247,6% interanual . El fuerte incremento se explica en buena medida por la baja base de comparación, ya que en junio de 2025 la actividad marítima había estado afectada por un conflicto gremial que paralizó el sector.

Pese a su fuerte crecimiento porcentual, la pesca tuvo una incidencia de apenas 0,44 puntos porcentuales sobre el resultado general del indicador.

En el otro extremo, tres sectores tuvieron caídas interanuales. Administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, retrocedió 1,5%; electricidad, gas y agua cayó 0,4%, mientras que enseñanza bajó 0,1%.

Caputo destacó la tendencia de la actividad

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el resultado y puso el foco en el indicador tendencia-ciclo, que permite observar la evolución subyacente de la actividad al descontar factores irregulares.

Según destacó, esta medición avanzó 0,2% mensual y acumuló 27 meses consecutivos de crecimiento, lo que representa el ciclo expansivo más prolongado desde el período comprendido entre junio de 2009 y agosto de 2011.

Sin embargo, economistas plantearon una mirada más cautelosa sobre el dato. Diego Piccardo, de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que el crecimiento mensual es una señal positiva, aunque advirtió que el INDEC revisó a la baja los niveles de los meses anteriores.

A su vez, Sergio González, de Cohen, destacó la diferencia entre el desempeño de los sectores primarios y aquellos con mayor peso en el empleo privado. Según su análisis, minería y agro muestran los mayores avances, mientras que industria, construcción y comercio presentan una recuperación más moderada.