    • 20 de agosto de 2026 - 13:29

    Milei anunció que está preparando un recital para festejar la "inflación cero"

    Las declaraciones se dan luego del 0,8% de precios mayoristas. El Presidente destacó el último índice que publicó el INDEC y dijo que ya comenzaron los preparativos para un concierto.

    Milei anunció que está preparando un recital para festejar la inflación cero

    Milei anunció que está preparando un recital para festejar la "inflación cero"

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    El presidente Javier Milei confirmó este jueves que hará un recital con su banda de música para festejar la "inflación cero", un hito que había pronosticado para agosto de este año y que ahora celebró tras la publicación del índice de precios mayoristas del INDEC, que dio 0,8% en julio.

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    El presidente Javier Milei celebró el número de la inflación mayorista. 

    Milei celebró la inflación mayorista de julio y lanzó una curiosa interpretación: "Empezó con cero"

    El mandatario lo dijo al encargarse del discurso de cierre en el Council of the Americas, en el Hotel Alvear, donde también disertaron Federico Sturzenegger, Diego Santilli, José Luis Daza y Pablo Quirno, además de gobernadores y representantes del sector privado.

    Con un discurso en el que apuntó una y otra vez contra periodistas y economistas, Milei defendió su afirmación de que para la segunda mitad del año terminaría con la inflación al sostener que siempre habló de la inflación mayorista.

    "Mal que les pese a los medios y economisas y demás, si revisan mis declaraciones siempre dije lo mismo acerca de la inflacion mayorista. La inflación, no de agosto, la de julio, arrancó con 0, siendo 0,8%", dijo Milei ante un auditorio en penumbras.

    "Debería cumplir la promesa de que si arrancaba con 0 en agosto iba a hacer un recital", redobló la apuesta el Presidente, en un comentario al paso. Pero en ese momento, desde la primera fila le dijeron que estaban trabajando en ese proyecto.

    "Ah, estás trabajando en eso, así que haré otro recital. Voy a tener que buscar tiempo para ensayar, pero lo haré", afirmó Milei.

    En febrero pasado, el Presidente había anticipado que haría una "fiesta" con su grupo de música cuando la inflación fuera menor al 1%.

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