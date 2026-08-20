Las declaraciones se dan luego del 0,8% de precios mayoristas. El Presidente destacó el último índice que publicó el INDEC y dijo que ya comenzaron los preparativos para un concierto.

Milei anunció que está preparando un recital para festejar la "inflación cero"

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El presidente Javier Milei confirmó este jueves que hará un recital con su banda de música para festejar la "inflación cero", un hito que había pronosticado para agosto de este año y que ahora celebró tras la publicación del índice de precios mayoristas del INDEC, que dio 0,8% en julio.

El mandatario lo dijo al encargarse del discurso de cierre en el Council of the Americas, en el Hotel Alvear, donde también disertaron Federico Sturzenegger, Diego Santilli, José Luis Daza y Pablo Quirno, además de gobernadores y representantes del sector privado.

Con un discurso en el que apuntó una y otra vez contra periodistas y economistas, Milei defendió su afirmación de que para la segunda mitad del año terminaría con la inflación al sostener que siempre habló de la inflación mayorista.

"Mal que les pese a los medios y economisas y demás, si revisan mis declaraciones siempre dije lo mismo acerca de la inflacion mayorista. La inflación, no de agosto, la de julio, arrancó con 0, siendo 0,8%", dijo Milei ante un auditorio en penumbras.

"Debería cumplir la promesa de que si arrancaba con 0 en agosto iba a hacer un recital", redobló la apuesta el Presidente, en un comentario al paso. Pero en ese momento, desde la primera fila le dijeron que estaban trabajando en ese proyecto.