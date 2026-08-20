Los fiscales de San Juan tendrán acceso directo y en tiempo real a las cámaras del CISEM

La Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal concretaron una integración digital clave. La medida permitirá consultar registros fílmicos y legajos policiales de forma inmediata para optimizar la investigación de delitos en la provincia.

En un paso significativo hacia la modernización y la agilidad de los procesos judiciales en San Juan, se oficializó una herramienta tecnológica largamente esperada: los fiscales de la provincia tendrán acceso directo y en tiempo real al sistema de cámaras del CISEM.

La medida se concretó tras un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal, logrando la integración de sus plataformas digitales. A partir de ahora, los operadores de la justicia podrán visualizar los videos de seguridad urbana y consultar los legajos policiales de forma inmediata, eliminando intermediarios y acelerando los tiempos de respuesta ante hechos delictivos.

Claves de la integración tecnológica Videos del CISEM (plataformas Panóptico y Milestone)

Legajos digitales de la Policía y datos de comisarías

Módulo de detenidos y registros de depósitos judiciales

Informes técnicos del Laboratorio Informático Forense Toda la consulta de datos quedará registrada de forma estricta (usuario, fecha y hora) para garantizar la legalidad y la seguridad de la evidencia digital.

Acceso inmediato: Los fiscales podrán visualizar las imágenes de la red de videovigilancia al instante, facilitando la recolección de pruebas clave en las primeras horas de una investigación.

Articulación interinstitucional: La unificación de los sistemas digitales permite que la labor coordinada entre la Policía de San Juan y el Poder Judicial sea más fluida y eficiente.