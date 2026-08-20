    • 20 de agosto de 2026 - 21:00

    Los fiscales de San Juan tendrán acceso directo y en tiempo real a las cámaras del CISEM

    La Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal concretaron una integración digital clave. La medida permitirá consultar registros fílmicos y legajos policiales de forma inmediata para optimizar la investigación de delitos en la provincia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un paso significativo hacia la modernización y la agilidad de los procesos judiciales en San Juan, se oficializó una herramienta tecnológica largamente esperada: los fiscales de la provincia tendrán acceso directo y en tiempo real al sistema de cámaras del CISEM.

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    La medida se concretó tras un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal, logrando la integración de sus plataformas digitales. A partir de ahora, los operadores de la justicia podrán visualizar los videos de seguridad urbana y consultar los legajos policiales de forma inmediata, eliminando intermediarios y acelerando los tiempos de respuesta ante hechos delictivos.

    Claves de la integración tecnológica

    • Videos del CISEM (plataformas Panóptico y Milestone)
    • Legajos digitales de la Policía y datos de comisarías
    • Módulo de detenidos y registros de depósitos judiciales
    • Informes técnicos del Laboratorio Informático Forense

    Toda la consulta de datos quedará registrada de forma estricta (usuario, fecha y hora) para garantizar la legalidad y la seguridad de la evidencia digital.

    Acceso inmediato: Los fiscales podrán visualizar las imágenes de la red de videovigilancia al instante, facilitando la recolección de pruebas clave en las primeras horas de una investigación.

    Articulación interinstitucional: La unificación de los sistemas digitales permite que la labor coordinada entre la Policía de San Juan y el Poder Judicial sea más fluida y eficiente.

    Resolución rápida de casos: Contar con material fílmico en tiempo real resulta fundamental para el esclarecimiento de delitos urbanos, hurtos, accidentes y otras causas en curso.

    Esta sincronización de bases de datos y herramientas de monitoreo marca un nuevo estándar en la persecución penal y la prevención del delito en territorio sanjuanino, dotando a los investigadores de recursos tecnológicos de última generación directamente desde sus escritorios.

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