Los fiscales de San Juan tendrán acceso directo y en tiempo real a las cámaras del CISEM

En un paso significativo hacia la modernización y la agilidad de los procesos judiciales en San Juan, se oficializó una herramienta tecnológica largamente esperada: los fiscales de la provincia tendrán acceso directo y en tiempo real al sistema de cámaras del CISEM.
La medida se concretó tras un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal, logrando la integración de sus plataformas digitales. A partir de ahora, los operadores de la justicia podrán visualizar los videos de seguridad urbana y consultar los legajos policiales de forma inmediata, eliminando intermediarios y acelerando los tiempos de respuesta ante hechos delictivos.
Claves de la integración tecnológica
- Videos del CISEM (plataformas Panóptico y Milestone)
- Legajos digitales de la Policía y datos de comisarías
- Módulo de detenidos y registros de depósitos judiciales
- Informes técnicos del Laboratorio Informático Forense
Toda la consulta de datos quedará registrada de forma estricta (usuario, fecha y hora) para garantizar la legalidad y la seguridad de la evidencia digital.
Acceso inmediato: Los fiscales podrán visualizar las imágenes de la red de videovigilancia al instante, facilitando la recolección de pruebas clave en las primeras horas de una investigación.
Articulación interinstitucional: La unificación de los sistemas digitales permite que la labor coordinada entre la Policía de San Juan y el Poder Judicial sea más fluida y eficiente.
Resolución rápida de casos: Contar con material fílmico en tiempo real resulta fundamental para el esclarecimiento de delitos urbanos, hurtos, accidentes y otras causas en curso.
Esta sincronización de bases de datos y herramientas de monitoreo marca un nuevo estándar en la persecución penal y la prevención del delito en territorio sanjuanino, dotando a los investigadores de recursos tecnológicos de última generación directamente desde sus escritorios.