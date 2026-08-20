Trámite del CUD en el Centro Cívico: cómo será la atención especial durante dos viernes de agosto

El trámite para obtener o renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) suma nuevas facilidades en la provincia. Con el objetivo de agilizar la gestión de este documento fundamental para acceder a derechos, prestaciones médicas y beneficios sociales, se confirmó que habrá atención presencial especial durante dos viernes de agosto en las instalaciones del Centro Cívico.

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La medida busca descomprimir la demanda y brindar una alternativa de atención directa para aquellos vecinos que no pueden concurrir en los días y horarios habituales de los centros de salud o juntas evaluadoras.

Los operativos de recepción de documentación y asesoramiento se llevarán a cabo en las oficinas destinadas dentro del Centro Cívico (ubicado en Capital), donde los equipos técnicos evaluarán cada caso particular.

Para realizar el trámite de manera ágil, se recomienda a los interesados asistir con la siguiente documentación básica:

Documento Nacional de Identidad (DNI) original y fotocopia del titular y del grupo familiar (si corresponde).

Certificados médicos actualizados que detallen el diagnóstico funcional y el pedido específico de la junta evaluadora.

Estudios complementarios recientes que avalen la patología.

La importancia de contar con el CUD

El Certificado Único de Discapacidad no solo otorga la cobertura integral prestacional contemplada en las leyes nacionales, sino que también es la llave de acceso a franquicias de transporte, asignaciones familiares específicas y otros programas de asistencia social vigentes en San Juan.

Se aconseja a los ciudadanos consultar previamente las vías oficiales del ministerio correspondiente para confirmar turnos o la modalidad de entrega de números, asegurando así una atención ordenada durante estas dos jornadas especiales del mes.