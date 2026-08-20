    • 20 de agosto de 2026 - 20:51

    Corte de cintas: Luz y Fuerza dejó formalmente habilitada su casa albergue Juan José Chica

    El Sindicato de Luz y Fuerza de San Juan dejó formalmente inaugurada la Casa de la Salud "Juan José Chica".

    La secretaria general de Luz y Fuerza San Juan, Lilia Martín y demás autoridades.

    La secretaria general de Luz y Fuerza San Juan, Lilia Martín y demás autoridades.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Sindicato de Luz y Fuerza de San Juan concretó este jueves una obra clave para su red de asistencia social. Con la presencia de autoridades provinciales, referentes nacionales de la federación y la familia del gremio, quedó formalmente inaugurada la Casa de la Salud "Juan José Chica", un edificio pensado específicamente para brindar respuesta a las necesidades habitacionales de los trabajadores del interior o aquellos con familiares internados.

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    El evento estuvo marcado por la emoción y el reconocimiento a la trayectoria sindical, pero sobre todo por la funcionalidad de un espacio que busca aliviar la logística y el peso emocional que implica afrontar un problema de salud lejos de casa.

    El albergue fue concebido como un refugio integral que no solo cubrirá la necesidad habitacional y de estancia para los allegados a los pacientes, sino que también ofrecerá un marco de acompañamiento humano durante el desarrollo de las atenciones médicas.

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