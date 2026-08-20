    • 20 de agosto de 2026 - 20:59

    Equinoterapia en Chimbas: el Gobierno oficializó su apoyo a un centro que asiste a decenas de pacientes

    La ministra de Gobierno, Laura Palma, visitó el Centro de Equinoterapia "La Paisa" en Chimbas para interiorizarse sobre su labor terapéutica.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de las políticas de cercanía y fortalecimiento social, la ministra de Gobierno, Laura Palma, realizó una visita institucional al Centro de Equinoterapia La Paisa, ubicado en el departamento Chimbas. El objetivo del encuentro fue conocer de primera mano el trabajo terapéutico y de integración que la institución lleva adelante con niños y adultos de la provincia.

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    Durante la recorrida, la funcionaria destacó el valor de este tipo de prácticas y los resultados positivos que generan en los pacientes, reafirmando el compromiso del Estado en acompañar a las organizaciones sociales que brindan servicios esenciales a la comunidad.

    Una labor sostenida con compromiso y trayectoria

    El espacio funciona en calle Necochea, antes de Rodríguez, y se encuentra a cargo de la licenciada en Psicología María Carlota Yanzón, quien además forma parte de la Red Argentina de Equinoterapia. Con una trayectoria de 19 años dedicados a esta disciplina, Yanzón señaló que se trató de una visita histórica, ya que es la primera vez que reciben el acompañamiento directo de una autoridad ministerial.

    Actualmente, el centro brinda atención semanal a unas 40 personas, consolidándose como un referente en terapias asistidas con animales en la región. Para el desarrollo de las actividades que incluyen trabajos pie a tierra, motricidad fina y coordinación óculo-manual, la institución cuenta con un equipo integrado por dos acompañantes terapéuticos y cinco caballos especialmente preparados.

    Trabajo articulado con organizaciones sociales

    La visita permitió entablar un canal directo de cooperación entre la cartera de Gobierno y la organización sin fines de lucro, potenciando el rol de las instituciones que trabajan en la contención y el desarrollo integral de los sanjuaninos.

    De la actividad también participaron la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, y la directora de Cultos y ONG, Marta Picón, quienes destacaron la importancia de articular acciones conjuntas para respaldar proyectos que promueven la inclusión y el bienestar social en la provincia.

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