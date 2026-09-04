Buscan a una joven de 20 años que desapareció en San Juan

Valentina Prieto Pizarro fue vista por última vez este jueves. Su familia realizó la denuncia y pidió colaboración para encontrarla.

Una intensa búsqueda se desplegó en San Juan para dar con el paradero de Valentina Prieto Pizarro, de 20 años, quien permanece desaparecida desde este jueves. Sus familiares perdieron contacto con ella después de que les informara que se dirigiría hacia Villa Krause y, ante la falta de novedades, radicaron la denuncia correspondiente.

Según relató Martina, hermana de la joven, Valentina había regresado recientemente a San Juan luego de un viaje familiar a Mendoza. Posteriormente se dirigió a la casa de su hermana y desde allí manifestó que iría a Villa Krause para realizarse un tatuaje. Le pidió que se comunicara una vez que terminara, pero desde ese momento no volvieron a saber de ella.

La familia intentó llamarla en reiteradas oportunidades y también consultó con amigos y allegados, sin obtener información sobre dónde podría encontrarse. Además, recorrieron hoteles, plazas, el Dique y otros sectores de la provincia, aunque hasta el momento la búsqueda no arrojó resultados.

Cómo reconocer a Valentina Al momento de ser vista por última vez, la joven llevaba remera azul, jeans negros y zapatillas Adidas. Mide aproximadamente 1,70 metros y posee una característica especialmente distintiva: un tatuaje tipo blackout que cubre completamente su brazo izquierdo.

La preocupación de sus familiares aumentó luego de conocer que, antes de desaparecer, habría adquirido tres cajas de clonazepam. Según el relato familiar recogido por los medios locales, no tendría una prescripción para esa medicación. Hasta el momento, sin embargo, no existe información que permita establecer qué ocurrió con Valentina ni dónde se encuentra.