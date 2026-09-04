La reacción de la dirigencia sanjuanina post cadena nacional de Milei por Malvinas entre el respaldo y el descreimiento

La cadena nacional de Javier Milei por la cuestión Malvinas generó en San Juan un punto de coincidencia entre dirigentes de distintos espacios: el reclamo argentino de soberanía sobre las islas es una causa nacional que debe estar por encima de las diferencias partidarias . Sin embargo, las opiniones se dividieron a la hora de evaluar las medidas anunciadas por el Presidente y, especialmente, el contexto político en el que fueron planteadas.

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Milei reafirmó durante su mensaje que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”, cuestionó el avance del proyecto petrolero Sea Lion y anunció el envío al Congreso de iniciativas para reforzar el reclamo de soberanía, sancionar a empresas que intervengan en la explotación de recursos en la zona y aumentar las capacidades de Defensa. También comunicó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

Entre los dirigentes sanjuaninos que respaldaron el planteo presidencial estuvo la diputada nacional de Producción y Trabajo, Nancy Picón , quien valoró especialmente que el Gobierno haya convocado a todos los partidos políticos a acompañar una causa que, según sostuvo, es “transversal”.

Picón destacó además la defensa de los recursos naturales, la soberanía y la decisión de sostener el reclamo por vías diplomáticas y pacíficas. También consideró relevante la instalación de una base naval en Tierra del Fuego, a la que definió como un punto estratégico para la defensa y el control de los recursos.

La legisladora puso especial énfasis en las sanciones anunciadas para las empresas que desarrollen actividades no autorizadas y en la posibilidad de extenderlas a sus proveedores. “En un año más podría ya estarse en condiciones de extraer petróleo”, advirtió, al tiempo que aclaró que habrá que esperar el ingreso de los proyectos al Congreso para conocer en detalle las medidas.

Desde Unión por la Patria, el diputado nacional Cristian Andino también planteó una posición de respaldo inicial. Señaló que la afirmación de que las Malvinas son argentinas “no admite discusión” y que la causa está por encima de cualquier gobierno o partido político.

Andino consideró que toda iniciativa destinada a fortalecer el reclamo de soberanía debe ser analizada con responsabilidad y coincidió en la necesidad de proteger los recursos argentinos frente a empresas que pretendan explotarlos en un territorio cuya soberanía reclama el país.

También se mostró a favor de fortalecer la presencia, infraestructura, investigación y capacidades de Defensa en el Atlántico Sur. Sin embargo, marcó una diferencia con el oficialismo al advertir que las medidas anunciadas deben ser analizadas una por una y con mayor información antes de fijar una posición definitiva.

“El Congreso debe ser un ámbito para construir colectivamente estas herramientas”, sostuvo Andino, quien insistió en que Malvinas debe convertirse en una verdadera política de Estado y trascender a los gobiernos de turno.

Más crítico fue su compañero de bancada, el diputado nacional Jorge Chica, quien sostuvo que el reclamo por las islas cuenta con un profundo consenso social, pero expresó un fuerte “descreimiento” respecto del discurso presidencial.

Para Chica, el planteo de Milei llega “a destiempo” y cuestionó que una causa que trasciende a los partidos pueda ser utilizada como parte de una estrategia política. En ese sentido, mencionó como antecedentes recientes distintas expresiones públicas vinculadas con Malvinas y el rechazo social a la ley de tierras.

“No parece correcto utilizar una causa tan sensible para todos los argentinos como parte de una fuerte campaña política”, sostuvo.

El dirigente peronista también puso el foco sobre uno de los anuncios que generó mayor repercusión: la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. Chica expresó preocupación por una eventual participación estadounidense en esa zona, en un contexto marcado por la disputa por los recursos naturales y los intereses geopolíticos en el Atlántico Sur.

Además, pidió prudencia frente a los proyectos que el Gobierno enviará al Congreso y planteó que debe analizarse si existe correspondencia entre los anuncios públicos y el contenido concreto de las iniciativas legislativas.

En el ámbito provincial, el diputado del PRO Enzo Cornejo se ubicó entre quienes celebraron la postura del Presidente. Consideró positivo que el Gobierno nacional vuelva a colocar a Malvinas en la agenda y remarcó que se trata de una causa que compromete a todos los argentinos, independientemente de la ideología o la pertenencia partidaria.

“Malvinas no es una cuestión política ni partidaria, es una causa que nos une a todos”, afirmó.

En la misma línea se expresó el diputado de ACTUAR Gustavo Usín, quien sostuvo que la defensa de la soberanía está por encima de cualquier gobierno o diferencia política. Valoró que Milei haya ratificado el reclamo argentino y planteado herramientas diplomáticas, jurídicas y económicas frente a decisiones unilaterales vinculadas con los recursos de las islas.

Usín también puso el acento en la continuidad de la política exterior argentina y consideró que el camino debe seguir siendo “pacífico, diplomático y sostenido en el derecho internacional”, con una estrategia que permita ampliar el respaldo internacional al reclamo argentino.

“Cuando se defienden los intereses permanentes de la Argentina debemos tener la madurez de acompañar”, afirmó.

El Partido Bloquista, a través de su presidente y diputado provincial Luis Rueda, también manifestó su respaldo. La fuerza ratificó su compromiso con la soberanía argentina sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Rueda consideró acertado fortalecer las sanciones contra empresas que exploten recursos sin autorización argentina y acompañó el refuerzo de la presencia estratégica del país en el Atlántico Sur. No obstante, remarcó que las iniciativas deberán ser analizadas en el Congreso con responsabilidad y buscando “el mayor consenso político e institucional posible”.

El bloque oficialista de La Libertad Avanza tuvo una de las respuestas más contundentes. El diputado provincial Fernando Patinella calificó como “claramente positivo” el posicionamiento de Milei y sostuvo que la cadena nacional sirvió para dejar en claro la posición del Gobierno frente al reclamo argentino.

Patinella destacó especialmente las medidas de presión contra las empresas que pretendan participar de la explotación de recursos en las islas y cuestionó lo que definió como “distorsiones discursivas” de la oposición sobre la posición del Presidente.

En el extremo opuesto quedó el exintendente de Rawson Mauricio Ibarra, quien interpretó el anuncio presidencial como parte de una política que calificó de “entreguista”.

“La idea de Milei es cambiar de collar al perro, ofreciendo el petróleo de las islas a Estados Unidos”, sostuvo Ibarra, quien además cuestionó que la construcción de infraestructura militar sea presentada como una política de defensa nacional.