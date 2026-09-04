Del "guerra no va a haber" al "es grato para los argentinos", el análisis tras los anuncios de Milei sobre Malvinas

Este jueves a las 21 horas, por cadena nacional finamente se conoció el mensaje de Javier Mile i . En la previa ya se hablaba de que el tema en cuestión serían las Islas Malvinas. Sin embargo, los anuncios tomaron por sorpresa a varios y en otros sectores invitó a abrir un análisis más allá de las medidas y las declaraciones. En ese contexto, para Fernando Ocampo, analista internacional y especialista en geopolítica, la decisión tiene repercusiones que exceden el plano estrictamente diplomático.

La prensa británica cuestionó el reclamo de Milei sobre la soberanía argentina de las Malvinas

“Es una causa que es transversal a todo el arco político, económico y social” , afirmó en contacto con DIARIO DE CUYO Ocampo, quien consideró que los anuncios también deben leerse en función del alineamiento internacional que el Gobierno de Milei viene construyendo con Estados Unidos e Israel.

El especialista puso el foco en la posición que podría adoptar la administración estadounidense. Recordó que Donald Trump manifestó recientemente que “siempre revisa todas las posturas” al ser consultado sobre una eventual revisión de la política histórica de Estados Unidos respecto de Malvinas. Para Ocampo, ese dato se inscribe dentro de una estrategia geopolítica más amplia.

“Todo el cerebro de la política estadounidense es Marco Rubio y entiende bien lo que le pasa a América. Estados Unidos está metido en la guerra de Medio Oriente y en temas de Europa, pero sin dejar de lado lo que pasa en América” , analizó.

Uno de los puntos centrales de la lectura de Ocampo está vinculado con los recursos. Milei anunció que la Argentina buscará endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades vinculadas con hidrocarburos en las islas sin autorización argentina.

En su discurso, el Presidente apuntó particularmente a los proyectos de explotación offshore en las inmediaciones de Malvinas y advirtió sobre la necesidad de actuar antes de que esas iniciativas avancen sobre reservas ubicadas en la Plataforma Continental Argentina. “Todo comenzó con la plataforma petrolera que está en inmediaciones de Malvinas. Todo tiene que ver con la parte económica”, sostuvo Ocampo.

Para el especialista, la disputa no sólo remite a una cuestión histórica y territorial, sino que se vincula con el control y la explotación de recursos estratégicos.

A eso sumó otro elemento: la creciente importancia geopolítica del extremo sur del continente. Ocampo consideró que el Estrecho de Magallanes y las rutas marítimas de la región podrían adquirir un papel cada vez más relevante para el comercio internacional. “Malvinas es un disparador para todo lo que va a pasar de acá en adelante. El Estrecho de Magallanes será importante geopolíticamente y será un paso frecuente de barcos a nivel mundial”, expresó.

La Base Naval y la proyección hacia la Antártida

Entre los anuncios que más llamaron la atención de Ocampo estuvo la decisión de avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Según explicó Milei, la obra buscará ampliar las capacidades de telecomunicaciones y fortalecer la presencia argentina en el sur. Para el analista, la ubicación elegida tiene un fuerte significado estratégico.

“Me llamó la atención que estratégicamente pusieran la base naval en Tierra del Fuego, ya que da proyección a la Antártida y al comercio internacional, y también permite controlar”, señaló.

En esa línea, consideró que una mayor presencia en materia de prevención y seguridad puede ser positiva, aunque remarcó que los anuncios deberán traducirse en hechos concretos. “Esto no puede quedar en ideas. Transversalmente, la idea está bien”, sostuvo.

“Guerra no va a haber”, pero sí un mayor debate

Frente a la posibilidad de un aumento de la tensión con el Reino Unido, Ocampo fue contundente: “Guerra no va a haber, como fue en el ‘82 no”. Pero, al mismo tiempo, consideró que el solo hecho de volver a colocar la cuestión Malvinas en el centro del debate internacional constituye una oportunidad, al señalar que “Es grato para los argentinos”.

Sin embargo, estimó que las medidas pueden generar una mayor confrontación en el plano político y diplomático. “Sí fomentará los debates públicos y esto le conviene a la Argentina, que ocurran cosas así”, afirmó.

En su discurso, Milei afirmó que “las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho” y cuestionó que los isleños puedan invocar un derecho legítimo de autodeterminación por tratarse, según la posición argentina, de una población implantada en un territorio ocupado.

Para Ocampo, mantener el tema en el centro de la agenda internacional puede resultar favorable. “La situación de Malvinas es una causa más vigente que nunca en todos los fueros diplomáticos”, afirmó.

La respuesta británica y la mirada sobre Estados Unidos

El especialista anticipó que los anuncios traerán reacciones en contra. Según su mirada, el Reino Unido buscará reforzar su posición y la seguridad en torno a las islas, aunque consideró que la disputa continuará desarrollándose por canales diplomáticos.

En cuanto al rol de Estados Unidos, Ocampo consideró que todavía es prematuro anticipar un cambio concreto. Recordó que Marco Rubio ratificó la neutralidad estadounidense sobre la disputa, aunque señaló que habrá que observar cómo evoluciona la política exterior de Washington. “El Pentágono tiene los ojos en el Atlántico Sur, como parte de la política estratégica”, sostuvo, al analizar el valor que la región puede tener para Estados Unidos.

Un anuncio con impacto político y ¿electoral?

Para Ocampo, el discurso de Milei también debe ser leído dentro del escenario electoral actual, teniendo que las elecciones generales serán el año que viene. La causa Malvinas posee una particularidad que, según remarcó, la diferencia de otros temas: atraviesa a distintos sectores ideológicos y conserva una fuerte carga simbólica en la sociedad argentina.

“Es un juego político. Si va bien, va a repercutir en las urnas”, afirmó.

En ese sentido, interpretó que el Gobierno podría intentar capitalizar el nuevo impulso que busca darle al reclamo de soberanía. “Lo tiene que monopolizar bien Milei para lo que se viene en las elecciones generales”, sostuvo.

Para el especialista, la discusión tiene un carácter “híbrido”, porque combina estrategia internacional, intereses económicos y cálculo político. Pero destacó un aspecto por encima del resto: el nivel de centralidad que recuperó el tema.

Y concluyó que, más allá de las repercusiones inmediatas, el desafío estará en convertir los anuncios en políticas concretas. “Todo el arco político internacional y varias figuras dicen que las Malvinas son argentinas, pero se tiene que accionar rápido porque se va a perder y quedará en sólo una idea. También puede ayudar un poco a que se efectivice. Sería un logro”.