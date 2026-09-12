Horror en Neuquén: hallaron un cuerpo calcinado e investigan si es de un joven desaparecido

Un macabro hallazgo conmociona a Neuquén. Un cuerpo calcinado fue encontrado durante la tarde del viernes en el sector del Parque Industrial de Centenario , en una zona de la meseta con poca iluminación y escaso movimiento. La Justicia abrió una investigación para determinar la identidad de la víctima y establecer las circunstancias de la muerte.

Hazaña en Neuquén: una mujer caminó 15 kilómetros en la nieve para salvar a su familia atrapada al pie de un cerro

El caso adquirió especial preocupación porque, en paralelo, permanece activa la búsqueda de Nicolás Agustín Sáez, un joven de 21 años desaparecido desde el sábado 5 de septiembre en Colonia Rural Nueva Esperanza. Por el momento, las autoridades no confirmaron que el cadáver pertenezca al joven y esperan los estudios forenses para avanzar sobre esa posibilidad.

El cuerpo fue localizado en un sector del Parque Industrial caracterizado por tener escasa iluminación y poco tránsito urbano , donde circulan principalmente vehículos vinculados con la actividad petrolera. Personal de la Comisaría Quinta intervino inicialmente y posteriormente se sumaron efectivos del Departamento Seguridad Personal, Criminalística y la Fiscalía de Homicidios.

Las tareas en el lugar se extendieron hasta después de las 20.30, mientras los peritos levantaban elementos que pudieran resultar útiles para reconstruir lo ocurrido. Entre ellos apareció un colchón , que quedó incorporado a las actuaciones y será analizado como parte de la investigación.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que se trata del cuerpo de un varón y dispuso que sea trasladado a la morgue judicial. La fiscal Lorena Juárez quedó a cargo de la causa y ordenó al Cuerpo Médico Forense la realización de la autopsia.

La autopsia será clave para identificarlo

Los estudios deberán resolver dos cuestiones centrales: quién es la persona encontrada y cuál fue la causa de su muerte. Debido al estado del cadáver, hasta este sábado no había sido posible realizar una identificación fehaciente, por lo que cualquier vinculación con una persona desaparecida sigue siendo materia de investigación.

Tampoco se informó oficialmente si la víctima murió en el mismo sitio donde fue hallada, si el cuerpo fue trasladado posteriormente o de qué manera se produjo el fuego. Esos interrogantes forman parte de las pericias que lleva adelante la Fiscalía de Homicidios junto con la Policía neuquina.

La búsqueda de Nicolás Sáez

Nicolás tiene 21 años y fue visto por última vez el sábado 5 de septiembre cerca de las 19.30, sobre calle Caña de Azúcar, en Colonia Rural Nueva Esperanza. Según la información policial, mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tez blanca y tiene el cabello negro y corto.

Nicolás Sáez.

Al momento de desaparecer llevaba una remera gris y no tenía consigo su teléfono celular. Su familia contó que había salido con la intención de encontrarse con amigos y desde entonces no volvieron a tener noticias suyas. Nicolás además presenta un grado leve de autismo, según la información difundida durante el operativo de búsqueda.

El operativo para encontrarlo permanece activo y hasta el momento no existe confirmación oficial de que el hallazgo del cuerpo esté relacionado con su desaparición. La autopsia y los estudios de identificación serán determinantes para establecer si ambas investigaciones tienen algún vínculo.