Las claves de la campaña educativa y judicial en San Juan contra el grooming

Con el objetivo de blindar el entorno digital de niños, niñas y adolescentes, se puso en marcha en San Juan una amplia campaña de concientización y prevención contra el grooming. La propuesta cuenta con la participación activa de docentes, familias y referentes del sistema judicial provincial, destacándose la intervención del fiscal coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, Pablo Martín, quien aporta precisión técnica y legal sobre esta problemática.

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Bajo la premisa de que "el peligro no golpea la puerta, entra por la pantalla", la iniciativa remarca que el ciberacoso no surge de un día para otro, sino que responde a un proceso planificado de manipulación y captación en plataformas cotidianas.

Durante su exposición técnica, el fiscal Pablo Martín detalla cómo operan los agresores digitales a través de perfiles falsos y desglosa el delito en cuatro fases críticas:

Captación y atrapamiento: El acosador se acerca utilizando identidades falsas o engañosas en redes sociales, chats de videojuegos o plataformas de mensajería, simulando intereses comunes o amistad para ganar la confianza de la víctima.

Fidelización: Se profundiza el vínculo y se recopila información personal detallada, construyendo una cercanía emocional que busca generar dependencia y control sobre el menor.

Seducción: El agresor introduce progresivamente contenido de índole sexual en la conversación mediante preguntas, insinuaciones o relatos, buscando involucrar emocionalmente al niño o adolescente.

Acoso y extorsión: Se ejerce presión directa para obtener imágenes o videos íntimos, o bien para concretar encuentros presenciales. Ante la negativa de la víctima, el victimario recurre a la amenaza, la manipulación o la extorsión utilizando el material obtenido previamente.

¿Dónde operan los acosadores?

Lejos de tratarse de perfiles tecnológicos complejos o hackers informáticos, los groomers realizan tareas de ingeniería social utilizando plataformas masivas y de uso cotidiano entre los menores. Entre los espacios más vulnerables mencionados en la campaña figuran:

Videojuegos con chat integrado: Roblox, Free Fire, PlayStation y Minecraft.

Redes sociales y mensajería: TikTok, Snapchat e Instagram.

Claves para las familias y los docentes: qué hacer y qué evitar

Desde el Ministerio de Educación y el Ministerio Público enfatizan que la mejor protección no es prohibir o controlar de manera invasiva, sino acompañar, escuchar y estar presentes. Entre las recomendaciones prácticas se destacan:

Fomentar el diálogo sin juzgar: Crear un clima de confianza para que los menores compartan si algo en internet les genera miedo, incomodidad o presión. En las escuelas, recuerdan, siempre habrá un adulto dispuesto a escuchar.

Estrategias activas y restrictivas: Compartir momentos digitales con los chicos, supervisar las aplicaciones descargadas y utilizar herramientas de control parental (como Family Link, Microsoft Family Safety o YouTube Kids), además de configurar adecuadamente las opciones de privacidad.

Cómo actuar ante un caso: Si se detecta una situación de acoso, no se debe bloquear al contacto ni intentar interactuar con el agresor. Es fundamental guardar pruebas realizando capturas de pantalla de toda la información posible y acudir de inmediato a radicar la denuncia ante las oficinas del Ministerio Público o las fiscalías especializadas.