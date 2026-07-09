    • 9 de julio de 2026 - 20:21

    Exitosa apertura del Barrio Cultural: un planazo para las siestas sanjuaninas

    En la inauguración, el Parque Belgrano se transformó en un vecindario lleno de juegos, música, deportes y sabores.

    El Barrio Cultural continuará todos los días hasta el domingo, en las siestas, y gratuito.&nbsp;

    El Barrio Cultural continuará todos los días hasta el domingo, en las siestas, y gratuito. 

    Foto:

    DANIEL ARIAS / DIARIO DE CUYO
    Por Estela Ruiz M.

    Con el verde del lugar y un cielo diáfano como marco, quedó inaugurado el Barrio Cultural en el Parque Belgrano, una propuesta gratuita e interactiva, que continuará hasta el domingo, de 14:00 a 19:00 h. El evento se consolidó como un gran plan familiar para disfrutar las siestas sanjuaninas en este receso invernal, reuniendo música, juegos y tradición.

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    En día patrio y bajo un cálido sol que acompañó toda la jornada, muchas familias coparon el predio, munidas de mantas y juegos de mate. El parque, impecable, recreó la esencia de un verdadero barrio: niños andando en bicis y patines, chicos jugando al fútbol con una encendida pasión mundialista, algunos otros tirados de panza en el pasto intercambiando figuritas y niñas pintando en las sillas ubicadas en el predio. Justamente, la grata sorpresa fue la desconexión tecnológica, casi total, con más niños abocados al juego compartido y la convivencia, en un espacio muy contenido.

    El escenario principal ofreció espectáculos para todas las edades, mientras que los visitantes que no llevaron merienda se acercaban al patio gastronómico, donde se podían adquirir desde unas suertes de pinchos de chocolate hasta magdalenas y, claro, semitas.

    A la vera del caminito que surca el Parque se desplegó la feria de emprendedores y los puestos de algunos artesanos del Mercado Artesanal Luisa Escudero; mientras que unos metros más al sur, tres canchitas ardían con partidas breves de fútbol, fútbol-tenis y vóley.

    La provincia se encuentra

    Organizada por la Dirección Territorial, Artes Populares y Folclóricas del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en una amplia articulación interministerial, la inauguración de esta iniciativa hizo honores a su lema. Bajo la bandera de “La provincia se encuentra”, es un espacio de recreación familiar para sanjuaninos y turistas; y también un punto de encuentro para los departamentos de la provincia, que día a día pasarán por el Barrio Cultural, dando muestras de sus distintas riquezas.

    Diferentes shows y demostraciones artísticas desfilan por el escenario principal, para grandes y chicos

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    Hacer nuevos amigos para jugar, andar en bici, armar un partidito a la pelota y pintar, algo de lo que se vivió en la primera jornada del Barrio Cultural.

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    Hay feria, con artesanos del Mercado Artesanal Luisa Escudero y emprendedores de los departamentos

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    El sector gastronómico ofreció dulzuras para matizar la tarde, en un espacio un poco más retirado de la fiesta en el escenario

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