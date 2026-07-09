De entrecasa: la música de Aimé llega a los hogares sanjuaninos

La cantautora Aimé lanzó "De entrecasa - Canciones para escuchar de cerca" , una serie de pequeños conciertos acústicos gratuitos , diseñados para desarrollarse “en casas de personas que quieran vivir una experiencia distinta”. La iniciativa de la artista sanjuanina es una suerte de antesala, donde busca conectar de forma directa con el público antes de la presentación de su nuevo disco .

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El proyecto plantea un formato despojado: serán presentaciones acústicas de unos 30 o 40 minutos, para un grupo (máximo de 20 personas) , prescindiendo por completo de escenarios y de amplificación de sonido. Con este propósito, Aimé abrió una convocatoria pública desde sus redes sociales . "Por eso estoy buscando anfitrionas y anfitriones que quieran sumarse", expresó, muy entusiasmada por la recepción que ha tenido la propuesta.

El origen de esta aventura musical va de la mano con la presentación oficial de su nuevo disco de estudio, Soy Canciones, en octubre . “La intención es llevar mi música, mis canciones, a nuevos públicos. Dentro de las maneras de difundir mis canciones elegimos ésta, que nos parecía más bonita, más cercana también, propiciando el encuentro con otras personas, y conectando desde la música en un ambiente cuidado, en una experiencia más humana ”, dijo a DIARIO DE CUYO. "Recibir la música en la casa es como una predisposición realmente distinta, ¿no? Nos parecía como algo muy bonito, en ese sentido, como de regalar la música y también que el anfitrión nos brinde el espacio", agregó la artista, que también se basa en la experiencia personal.

“A mí me pasa que, en general, me siento muy cómoda en las guitarreadas, o en esos momentos en los que voy de visita a algún lugar y aparece una guitarra, entonces siento que está bueno desde ese lugar”, sumó sobre las razones de esta iniciativa, una velada única donde los participantes no serán meros espectadores.

Respecto del repertorio, claramente estará marcado por los temas de su flamante material y de otros de su historial, que no solamente sonarán, ya que Aimé tiene previsto contar algo de la historia que anida en cada uno. Y, de yapa, puede que haya alguno de esos que todos conocen.

”Siempre va a haber alguna canción que va a ser como un regalo al anfitrión, que elige qué canción quiere y yo la llevo preparada también ese día", apuntó.

"Soy Canciones", el nuevo disco

Esta gira de conciertos domésticos funciona como la antesala perfecta para la presentación de su nuevo álbum, titulado Soy Canciones, el cual vio la luz en el mes de abril. Se trata de un proyecto de gran envergadura para la carrera de la cantautora sanjuanina, grabado íntegramente en Buenos Aires bajo la producción artística de Brenda Martin, reconocida bajista de Eruca Sativa.

Aimé destacó que el disco representa una apuesta sumamente grande en su trayectoria profesional, motivo por el cual actualmente concentra todas sus energías en trabajar intensamente para que las composiciones logren escucharse y alcancen los oídos de un público cada vez más amplio. El universo estético de la placa se define por la versatilidad de géneros, transitando la canción de autor, la música latinoamericana, el folclore y el pop.

"Creo que la música es ese lenguaje universal que nos permite conectar, así que yo también estoy siempre abierta y flexible a nuevas propuestas", manifestó.

Uno de los puntos más altos de Soy Canciones radica en la notable nómina de músicos que sumaron su talento al corte final. La producción cuenta con colaboraciones de destacados referentes de la escena musical nacional, tales como Franco Luciani, La Bruja Salguero, Mariano Di Cesare, y el cantautor uruguayo Alejandro Balbis.

Tras el recorrido por los livings y las salas de estar de los sanjuaninos, la artista se enfocará de lleno en la presentación formal de este disco, ya en la primavera.

Cómo reservar un concierto De entrecasa

Para formar parte de esta experiencia, los interesados solo deben ingresar al perfil de Instagram de la artista, donde se encuentra disponible el enlace al "Formulario de entrecasa" . Allí podrán registrar los datos personales, la dirección y ver la disponibilidad de fechas.