    • 10 de julio de 2026 - 11:33

    Por qué Paula Chaves dejó su programa en Olga: toda la verdad sobre su inesperada salida

    La conductora explicó por qué decidió dar un paso al costado de Tapados de laburo, mientras Yanina Latorre amplió sobre el trasfondo de la decisión.

    Paula Chaves.

    Paula Chaves.

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    Paula Chaves puso fin a las especulaciones sobre su futuro en OLGA y explicó los motivos que la llevaron a dejar la conducción de Tapados de Laburo, el ciclo que compartía con Nacho Elizalde, Luli González y Cami Fortunato. La modelo y conductora aseguró que se trata de una decisión consensuada y relacionada con nuevos compromisos laborales y personales.

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    Durante su despedida, Chaves contó que en los próximos meses tendrá una agenda cargada de viajes y otros proyectos, por lo que prefirió dar un paso al costado antes que ausentarse de manera reiterada del programa. "No quería empezar a faltar", explicó al referirse a la decisión que tomó junto a la producción.

    La conductora también aprovechó para desmentir las versiones que hablaban de conflictos con sus compañeros o con el canal de streaming. Según afirmó, su salida responde exclusivamente a una cuestión de organización y no a problemas en el equipo de trabajo.

    Además, dejó en claro que su vínculo con OLGA continúa vigente y que ya analiza nuevas propuestas dentro de la plataforma. De esta manera, su alejamiento es únicamente del programa diario y no del canal.

    La salida de Chaves había generado una fuerte repercusión luego de que anunciara su despedida en vivo y entre lágrimas. Sin embargo, con sus declaraciones buscó llevar tranquilidad a sus seguidores y aseguró que espera reencontrarse pronto con la audiencia en otro formato.

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