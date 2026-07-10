"Veneno cuyano": el stand up con ritmo folclórico que trae a Dani Pérez a San Juan

En medio de una hilarante sesión de stand up folclórico, Dani Pérez repartirá "Veneno Cuyano" entre quienes quieran pasar un buen rato en el Cine Teatro Municipal de Capital.

Dani Pérez se fue hace dos décadas a Mendoza a estudiar Artes Visuales, pero el destino tenía preparado otro escenario para él: aterrizó en el mundo del Stand up, se movió como pez en el agua y ahí se quedó. Con destacada trayectoria, el 18 de julio hará su primer show teatral en San Juan, particular por cierto.

Esta suerte de debut oficial en su tierra viene de la mano de Veneno Cuyano transita entre el humor y el folclore, destilando cuyanía por todos los poros. En charla con DIARIO DE CUYO, Daniel repasó cómo llegó a convertirse en comediante y habló de este espectáculo que amasó con dos comprovincianos, bien conocidos. Pérez está flanqueado por el músico y productor Guillermo “Gokú” Illanes, que lo acompañará en escena, y el cineasta Emanuel “El Negro” Morte, que hará el registro en vivo; un trío potente detrás de un ambicioso show, que también se proyecta fuera de San Juan, ya que la idea es salir a “desparramar el Veneno Cuyano” por la región y el país.

De los pinceles al stand up “Me fui hace 20 años, más o menos, a estudiar artes visuales. Yo conocía Mendoza desde muy chico, viajando de mochilero. Fui a la facultad de Arte y por mucho tiempo me dediqué a eso y a hacer exposiciones, una onda arte conceptual; pero después terminé de rebote en el humor”, relató Dani, quien también había hecho talleres de teatro, destacándose sobre todo en la comedia. “Mirá como las cosas dan el giro: empecé como presentador en recitales de tango, y en un momento, entre medio de cada grupo hacía algunos monólogos, malísimos obviamente, hasta que con la práctica fui mejorando y empecé a hacer shows todos los fines de semana”, agregó. “Ya después me puse una productora, que se llama Stand-up Mendoza y a partir de ahí generamos todo un circuito de comediantes. De la escena del stand up en Mendoza, la mayoría son alumnos míos y se armó una gran camada de comediantes, que empezamos a trabajar muchísimo en los bares. Ya después empecé a producir festivales, como el Manso Comedy Fest… ya venía con lo regional hace muchos años”, se explayó el comediante, que por entonces solo venía de visita a San Juan, a ver a su familia.

“En San Juan hice un par de bares, nada más, por eso es todo, para mí es algo muy movilizante hacer este show y tratar de hacer reír a los nuestros. Es la primera vez que vengo con una propuesta tan elaborada”, declaró en la cuenta regresiva para su gran estreno. "Sí, dalo por cierto que sí, para mí es un debut", enfatizó con la emoción a flor de piel. “Y te digo más, para mí sería más loco y más fuerte tener sentada en la platea a la gente del Rivadavia Norte que a gente de Buenos Aires", admitió, pensando en sus vecinos del barrio, sus amigos, sus excompañeros de escuela y, claro, su mamá.

La chispa de este show se encendió cuando Gokú vio sus videos. "Él vio lo que yo estaba haciendo en las redes, en Mendoza, que venía haciendo un humor muy costumbrista, muy regional. Gokú es músico, le gustó lo que yo hacía y me propuso integrar las dos cosas, el humor y el folclore", relató. El contacto fue inmediato, el sí también y pronto se pusieron a “cranear” este espectáculo, varios meses atrás, por videollamada.