El Chalet Cantoni se prepara para una noche a puro jazz y buen vino

El viernes 17 de julio, el Chalet Cantoni abrirá sus puertas a una noche dedicada enteramente al jazz , que contará con la destacada participación de r econocidos exponentes locales: los tríos BBC y Gon . El evento promete una velada íntima única que fusionará la mejor música en vivo de la provincia con una cuidada propuesta enológica regional.

"Jazz Sessions & Wine", busca brindar al público una experiencia diferente para disfrutar con todos los sentidos. "Esta es una propuesta de vacaciones de invierno, son sesiones muy íntimas con dos bandas que tienen música original y arreglos propios . La idea es impulsar el trabajo de estos músicos sanjuaninos, en sesiones íntimas, con aforo reducido y una copa de vino, para que el público tenga una experiencia sensorial completa, en un ambiente cálido, cercano a los músicos", explicó a DIARIO DE CUYO Natacha Cruz, desde la Fundación Circuito Argentino de Jazz, entidad organizadora.

La planificación de este ciclo se realizó de forma colaborativa para potenciar la escena cultural local. Al respecto, Cruz destacó que " esto se planeó con el 'colectivo de músicos sanjuaninos' que trabajan con la Fundación, con distintos proyectos e ideas que tendrán lugar a lo largo del año ".

La cita musical en el Chalet Cantoni se dividirá en dos sesiones independientes. La primera será con BBC Trío y comenzará a las 21:00 h. La segunda iniciará a las 22:30 h, con GON Trío . El valor de cada sesión es de $7.000 e incluye una copa de vino (para reservas e información, comunicarse al 2645441471).

Consolidada a fines de 2023 tras un largo proceso de gestación, BBC Trío está integrado por Fabrizio Banchig en vientos y voz, Leo Belli en guitarra y Martín Castro en percusión y batería. Aunque el jazz ocupa un rol fundamental, la identidad de la banda no se limita a un solo género. Su sello distintivo es un sonido propio y orgánico que hilvana el jazz, el folclore y el rock . A partir de la fortaleza de cada instrumento, logran que convivan diversas miradas.

En este encuentro, su show girará en torno a la fusión de géneros que caracteriza a la banda. “Presentaremos un repertorio integrado por reconocidos estándares de jazz, entre ellos Blue in Green, Nardis y In a Sentimental Mood, obras asociadas a grandes referentes como Miles Davis y Duke Ellington”, contó Banchig. “Lo elegimos porque representa nuestra identidad como grupo y refleja el recorrido musical de cada integrante. Son obras que nos permiten explorar distintos colores, espacios para la improvisación y momentos de gran expresividad, manteniendo siempre un equilibrio entre el respeto por las versiones originales y una interpretación con personalidad propia”, agregó el musico, que, con sus compañeros, busca “acercar al público la riqueza expresiva del jazz, mostrando la sensibilidad, el diálogo y la libertad que caracterizan a este lenguaje musical”.

Gon Trío

Formada oficialmente en 2023, la banda sanjuanina Gon Trío nació tras diversas exploraciones en otros formatos musicales. El conjunto está integrado por Maximiliano González en piano, Agustín Días en el bajo y Marco Antonio Castillo en la batería.

Para sus miembros, el jazz representa una búsqueda personal profunda y un espacio de maduración. Inspirados por grandes artistas y los diversos subgéneros del jazz, los músicos logran amalgamar esas influencias para dar vida a melodías y armonías propias, traduciendo su exigencia técnica en obras originales de gran calidez.

Tal como contó Maximiliano González, la sesión que llevarán el 17 al Chalet Cantoni va desde lo progresivo hasta lo tradicional del jazz. “Todas son obras propias, algunas son de Marco Antonio Castillo, también de Agustín Días y de mi autoría”, dijo. Y agregó que “elegimos esa propuesta con intenciones de que nuestra música sea llevada en este evento, que nos parece la oportunidad perfecta. Y elegimos ese repertorio propio ya que apostamos a nuestra música, algo que nos gusta mucho son nuestras composiciones”.