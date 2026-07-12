    • 12 de julio de 2026 - 17:44

    Detuvieron a un hombre acusado de golpear y robarle a su expareja en la vía pública

    La víctima sufrió una lesión en la cabeza y el acusado fue detenido cuando intentaba escapar con la mochila y el celular de la mujer.

    Celular secuestrado.

    Celular secuestrado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 35 años fue detenido durante la madrugada de este domingo, acusado de agredir físicamente y robarle sus pertenencias a su expareja. El procedimiento fue realizado por efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia y quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

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    El episodio ocurrió cerca de la medianoche en la intersección de las calles 9 de Julio y Patricias Sanjuaninas. Según informaron fuentes policiales, los efectivos realizaban recorridas preventivas cuando fueron alertados por transeúntes sobre un hombre que perseguía a una mujer con aparentes intenciones de agredirla. Al llegar al lugar, los policías encontraron a la víctima, de 39 años, tendida sobre la calzada del carril sur, mientras el sospechoso intentaba escapar.

    Los uniformados lograron interceptarlo, aunque el hombre ofreció resistencia y lanzó golpes de puño y patadas contra el personal policial. Finalmente fue reducido y detenido sin que los efectivos sufrieran lesiones. La mujer presentaba una lesión visible en la cabeza y escoriaciones en una de sus piernas, por lo que recibió asistencia médica en el lugar por parte del servicio de emergencias 107.

    Posteriormente, la víctima denunció que el agresor, quien es su expareja, le había robado una mochila y un celular. Durante la requisa, ambos elementos fueron encontrados entre las prendas del detenido.

    El sospechoso, identificado por la Policía como Lahora, de 35 años y oriundo de Santa Lucía, quedó vinculado a una causa por los delitos de robo y lesiones leves agravadas por el vínculo. La investigación quedó en manos de la UFI Flagrancia.

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