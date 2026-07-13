    • 13 de julio de 2026 - 09:30

    En Chimbas detuvieron a un hombre que estaba prófugo: violó las salidas transitorias

    Un hombre de 35 años que era intensamente buscado por la Justicia fue detenido este lunes en el departamento Chimbas.

    Penal de Chimbas.

    Penal de Chimbas.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se trata de un interno del Servicio Penitenciario Provincial que se encontraba prófugo tras quebrantar el beneficio de las salidas transitorias.

    Leé además

    Ismael Rodríguez.

    Ataque al remisero en Chimbas: investigan si el hecho está vinculado a la barra de San Martín
    Ismael Rodríguez, remisero de 30 años.

    Remisero baleado en Chimbas lucha por su vida: el desesperado pedido de su familia

    El procedimiento estuvo a cargo de los efectivos de la Base Motorizada N°5, quienes realizaban tareas preventivas de patrullaje por la zona. Al interceptar al sospechoso, identificado por fuentes policiales como de apellido López, procedieron a verificar sus datos en el sistema de antecedentes.

    El radiograma policial arrojó luz verde al pedido de captura: López era buscado desde el pasado 18 de mayo, día en que debió reingresar al penal de Chimbas tras cumplir con su salida transitoria, algo que nunca hizo.

    Tras la aprehensión, los uniformados trasladaron al prófugo a la Central de Policía, donde quedó alojado en los calabozos de la Guardia de Delitos. En las próximas horas, el detenido será restituido al Servicio Penitenciario Provincial para continuar cumpliendo su condena, sumando ahora una causa por la evasión.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Chimbas recibirá a Bruno Arias como figura principal de la Peña del Sol, el próximo domingo.

    Chimbas se prepara para vivir una gran tarde de folclore con la "Peña del Sol"

    Moto desarmada.

    Una moto robada en Capital abrió la pista para desarticular un taller clandestino en Chimbas

    Lluvia de balas y una molotov: feroz ataque contra una casa en Chimbas

    Lluvia de balas y una molotov: feroz ataque contra una casa en Chimbas

    Peligroso profugo aprendido en Chimbas.

    Cayó en Chimbas un peligroso prófugo: tenía salidas transitorias y no volvió al Penal