En Chimbas detuvieron a un hombre que estaba prófugo: violó las salidas transitorias

Un hombre de 35 años que era intensamente buscado por la Justicia fue detenido este lunes en el departamento Chimbas.

Se trata de un interno del Servicio Penitenciario Provincial que se encontraba prófugo tras quebrantar el beneficio de las salidas transitorias.

El procedimiento estuvo a cargo de los efectivos de la Base Motorizada N°5, quienes realizaban tareas preventivas de patrullaje por la zona. Al interceptar al sospechoso, identificado por fuentes policiales como de apellido López, procedieron a verificar sus datos en el sistema de antecedentes.

El radiograma policial arrojó luz verde al pedido de captura: López era buscado desde el pasado 18 de mayo, día en que debió reingresar al penal de Chimbas tras cumplir con su salida transitoria, algo que nunca hizo.