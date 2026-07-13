    • 13 de julio de 2026 - 07:37

    Encontraron en San Juan a dos adolescentes de Jujuy que eran buscados en todo el país

    Los menores fueron localizados durante un control de Gendarmería sobre la Ruta Nacional 141, en Caucete.

    Encontraron en San Juan a dos adolescentes de Jujuy que eran buscados en todo el país

    Encontraron en San Juan a dos adolescentes de Jujuy que eran buscados en todo el país

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos adolescentes oriundos de la provincia de Jujuy, que eran intensamente buscados por las autoridades, fueron encontrados en San Juan durante un operativo de rutina realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en el departamento Caucete. El hallazgo se produjo sobre la Ruta Nacional 141, en el marco de controles preventivos en uno de los principales corredores viales de la provincia.

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    Según informaron fuentes oficiales, los menores presentaban un pedido de localización vigente emitido por la Justicia de Jujuy, por lo que eran buscados a nivel nacional. Durante la inspección, los gendarmes identificaron a ambos y, tras verificar sus datos en los sistemas correspondientes, confirmaron que se trataba de los adolescentes desaparecidos.

    Una vez constatada su identidad, el personal de Gendarmería activó el protocolo previsto para este tipo de casos y dio inmediata intervención al Juzgado Federal de San Juan y a las autoridades judiciales jujeñas que seguían la investigación. Los jóvenes fueron puestos bajo resguardo mientras se coordinaba su restitución y el reencuentro con sus familiares.

    Hasta el momento no trascendieron las identidades de los adolescentes ni las circunstancias que motivaron su desaparición, ya que la causa se encuentra bajo investigación y se busca preservar la privacidad de los menores involucrados.

    El procedimiento permitió poner fin a una intensa búsqueda que mantenía en alerta a las autoridades de distintas provincias y destacó la importancia de los controles preventivos que se realizan en las rutas nacionales para detectar personas con pedidos de localización o situaciones de riesgo.

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