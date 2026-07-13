Los menores fueron localizados durante un control de Gendarmería sobre la Ruta Nacional 141, en Caucete.

Encontraron en San Juan a dos adolescentes de Jujuy que eran buscados en todo el país

Dos adolescentes oriundos de la provincia de Jujuy, que eran intensamente buscados por las autoridades, fueron encontrados en San Juan durante un operativo de rutina realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en el departamento Caucete. El hallazgo se produjo sobre la Ruta Nacional 141, en el marco de controles preventivos en uno de los principales corredores viales de la provincia.

Según informaron fuentes oficiales, los menores presentaban un pedido de localización vigente emitido por la Justicia de Jujuy, por lo que eran buscados a nivel nacional. Durante la inspección, los gendarmes identificaron a ambos y, tras verificar sus datos en los sistemas correspondientes, confirmaron que se trataba de los adolescentes desaparecidos.

Una vez constatada su identidad, el personal de Gendarmería activó el protocolo previsto para este tipo de casos y dio inmediata intervención al Juzgado Federal de San Juan y a las autoridades judiciales jujeñas que seguían la investigación. Los jóvenes fueron puestos bajo resguardo mientras se coordinaba su restitución y el reencuentro con sus familiares.

Hasta el momento no trascendieron las identidades de los adolescentes ni las circunstancias que motivaron su desaparición, ya que la causa se encuentra bajo investigación y se busca preservar la privacidad de los menores involucrados.