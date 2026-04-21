Apertura local: a la espera de Desamparados-Minero, se programó la fecha 13

El Torneo Apertura del fútbol local comienza a transitar su tramo más determinante y la fecha 13 se presenta como una parada clave en la pelea por el título. Con Unión y Desamparados en lo más alto de la tabla, la programación del fin de semana anticipa cruces importantes que pueden empezar a definir el rumbo del campeonato.

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Lo cierto es que la fecha 13 se pondrá en marcha el sábado 25 de abril con nuevos horarios: los encuentros de Cuarta División desde las 14 y los de Primera a partir de las 16:30.

En cancha de López Peláez, el local recibirá a Desamparados, uno de los punteros, que intentará sumar para mantenerse en la cima. Además, Marquesado será anfitrión de San Lorenzo, mientras que Colón Junior hará lo propio frente a Atenas en su estadio.

La acción continuará el domingo 26. Carpintería se medirá ante Rivadavia en su cancha, Villa Ibáñez enfrentará a Alianza y Sarmiento recibirá a Peñarol. Uno de los duelos destacados será el que protagonizarán Minero y Unión en cancha de López Peláez , donde el otro líder buscará sostener su posición.

La fecha se completará con el cruce entre Trinidad y 9 de Julio, mientras que Defensores de Argentinos se enfrentará a Juventud Zondina en cancha de Peñarol.

Con varios equipos todavía en carrera y márgenes ajustados en la tabla, cada punto empieza a tener un valor determinante. La Fecha 13 no solo ofrece partidos atractivos, sino también la posibilidad de empezar a perfilar a los candidatos en este Apertura que entra en su recta final.

Minero y Desamparados, ponen al día el Apertura

Este miércoles desde las 17, Minero y Desamparados se pondrán al día cuando disputen en el Médano de Oro el encuentro que estaba pendiente por la 9na fecha. La suspensión fue solicitada en común acuerdo por ambas instituciones debido al fallecimiento de Santiago Contreras, futbolista de Minero.

Ahora, ambos equipos llegan en un buen momento por lo que el encuentro despierta sobrada expectativa: Desamparados necesita sumar para separarse de Unión y ser el único líder del torneo, y Minero también buscará asegurar la victoria para continuar prendido en zona de clasificación.