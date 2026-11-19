La empresa Rent a Bot alquila androides con inteligencia artificial y distintas personalidades para animar recepciones, pistas de baile y presentaciones corporativas en todo el país.

Perrobi es una de las tres opciones que ofrece la empresa Rent a Bot para alquilar en Argentina.

En el marco de las celebraciones de fin de año y los encuentros empresariales, las firmas buscan constantemente alternativas innovadoras para sorprender a sus invitados y diferenciarse de los formatos tradicionales. En este escenario destaca Rent a Bot, la primera compañía argentina dedicada al alquiler diario de robots humanoides para eventos, activaciones de marca y experiencias en vivo.

Estas máquinas no buscan reemplazar la música ni los espectáculos en directo, sino acoplarse a los momentos clave de la celebración para generar un impacto memorable y potenciar el contenido en redes sociales.

Los robots humanoides son la nueva tendencia en entretenimiento en fiestas de fin de año y eventos corporativos en Argentina. Rent a Bot Santiago Braña, cofundador de la firma, explica la reacción del público: "Todos tus invitados van a sacar el celular y subir contenido, sí o sí. Un DJ o un show en vivo pueden estar buenísimos, pero ¿qué chances hay de que lo comenten el lunes en la oficina? Un humanoide es algo que poca gente vio".

Personalidades adaptadas y tecnología de vanguardia Para integrarse de forma fluida en las distintas etapas de un evento, los androides cuentan con tres perfiles y nombres propios. Robi se destaca por su energía para abrir la pista de baile; Roberto posee un estilo conversador ideal para recibir invitados, conducir sorteos o presentar marcas; mientras que Perrobi conecta con los más chicos en festejos familiares.

La interacción se gestiona mediante inteligencia artificial entrenada de forma personalizada con información específica de la compañía o a través de frases pregrabadas según la necesidad de la organización. Para su funcionamiento operativo en el salón, la máquina requiere únicamente una conexión a Internet vía WiFi y la presencia de un operador técnico que supervisa la seguridad y la dinámica del espectáculo.