GTA VI llega para hacer historia: precio en Argentina, polémica y el impacto en la industria gamer

La espera está llegando a su fin. Este 19 de noviembre, Rockstar Games pone oficialmente a la venta Grand Theft Auto VI , mejor conocido como GTA VI , una entrega que lleva más de una década generando expectativas luego de varios cambios en el calendario del videojuego.

La expectativa no es exagerada: GTA V, lanzado en 2013, se convirtió en uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos y mantuvo su vigencia durante tres generaciones de consolas . Ahora, la sexta entrega regresa a Vice City -ciudad ficticia inspirada en Miami- con un mundo abierto de enormes dimensiones y el desafío de superar ese legado justificando más de diez años de espera.

La industria ya empezó a acomodarse a su llegada. Mat Piscatella, analista de la consultora Circana, había anticipado la dimensión de este fenómeno en una entrevista con GamesIndustry.biz: “Posiblemente no hubiera existido un lanzamiento más importante para la industria” , dada la incertidumbre del mercado y la necesidad de movilizar a los consumidores. Para Anthony Palomba, profesor de la Escuela de Negocios Darden de la Universidad de Virginia, especializado en entretenimiento y estrategia empresarial, el estreno “reorganiza el calendario de otras compañías”.

El lanzamiento también es una prueba para el modelo económico de los videojuegos de gran presupuesto. Durante los últimos años, desarrollar producciones de primera línea (AAA) se volvió cada vez más costoso por los gráficos hiperrealistas, mundos abiertos, animaciones complejas, inteligencia artificial y equipos de cientos o miles de trabajadores .

En el caso de GTA VI, distintos analistas estimaron que el presupuesto podría alcanzar los 1.500 millones de dólares , aunque la compañía no publicó una cifra oficial. Si se confirma semejante inversión, estaríamos ante una de las producciones más costosas de la historia del entretenimiento.

Esto explica por qué el precio del juego también generó expectativas. En mayo, el analista Omar Dessouky, de Bank of America, defendió que Rockstar comercialice el título a 80 dólares. La discusión no es menor: “si una franquicia con semejante poder comercial instala un precio más alto, otras compañías podrían seguir el mismo camino, dando como resultado productos más caros y consumidores obligados a elegir con mayor cuidado”.

Pero el problema va más allá del precio de venta, sobre todo en una industria que atraviesa una etapa de despidos, cierres de estudios y cancelaciones de proyectos. En ese escenario, GTA VI puede convertirse en un arma de doble filo: si vende millones de unidades e ingresa cifras extraordinarias, reforzará la idea de que los grandes éxitos sostienen el negocio, pero también puede profundizar la concentración de recursos en unas pocas franquicias, dejando menos espacio para propuestas originales y estudios independientes.

El analista Joost van Dreunen, profesor de la Universidad de Nueva York y especialista en negocios de videojuegos, advirtió: “Después de la euforia llega la resaca”. Para el especialista, el éxito de un solo juego no alcanza para revertir la inestabilidad financiera que atraviesan numerosas empresas.

Una polémica que vuelve

GTA VI heredará también las discusiones históricas de la franquicia sobre su representación de la violencia, el delito y las drogas. Desde su primera entrega, Grand Theft Auto construyó buena parte de su identidad alrededor de la posibilidad de interpretar a personajes que viven al margen de la ley. Esa libertad es uno de sus principales atractivos, pero también su mayor fuente de controversias. Sin embargo, conviene separar las críticas culturales de las afirmaciones científicas: no existe evidencia concluyente que permita sostener que jugar un videojuego violento convierte automáticamente a una persona en alguien violento.

Otro punto de preocupación es el tiempo de exposición. GTA V demostró que un videojuego puede convertirse en una plataforma de entretenimiento vigente durante años, y GTA Online consolidó un modelo para mantener conectado al jugador durante períodos prolongados. En determinados usuarios, las sesiones de juego muy extensas pueden afectar el descanso, el estudio, el trabajo y las relaciones personales.

GTA VI de Rockstar Games Rockstar Games

También se suma el modelo económico de compras dentro de la plataforma y monedas virtuales, lo que hace que el negocio no termine cuando el usuario compra el juego y puede ser una de las razones por las que esta versión no tendrá edición física.

Un éxito no es garantía

La llegada de GTA VI representa mucho más que el estreno de una nueva entrega de una franquicia popular. Es una prueba para el modelo de negocios, para las expectativas de los consumidores y para una industria que necesita encontrar un equilibrio entre grandes inversiones y sostenibilidad.

Varios especialistas advierten que el éxito de Rockstar no resolverá por sí solo los despidos, cancelaciones y dificultades de financiamiento del sector del gaming.

Es posible que GTA VI rompa récords de ventas, impulse la comercialización de consolas y se convierta en un fenómeno cultural, pero también deja una pregunta incómoda: ¿qué sucede cuando toda una industria necesita que un solo videojuego sea extraordinariamente exitoso para justificar su modelo de negocio?

Cuánto cuesta en Argentina

El lanzamiento llega a PlayStation 5 y Xbox Series X|S y deja afuera la versión PC. Además, al precio se suman diferencias cambiarias e impuestos.

PlayStation Store (PS5):

Edición Estándar: $125.584 (sin impuestos)

Edición Ultimate: $156.984 (sin impuestos)

Xbox Store (Xbox Series X|S):

Edición Estándar: $113.299 (sin impuestos)

Edición Ultimate: $141.990 (sin impuestos)

Mejora a Ultimate Edition (Upgrade): $28.691 (sin impuestos)

OPINIÓN

Sin miedo al éxito

GTA VI ya es un acontecimiento histórico, pero hay algo que me genera más preocupación que su alto precio, su espectaculares gráficos o la cantidad de horas que ofrecerá: la dependencia de la industria de unos pocos grandes éxitos.

Al igual que el cine de superhéroes, la inversión y el público parecen estar del lado de la fórmula ya conocida.

Los videojuegos son una de las formas de entretenimiento más importantes del mundo y su riqueza está precisamente en la diversidad. Hay grandes producciones, juegos independientes, propuestas experimentales y experiencias que no necesitan presupuestos millonarios para conquistar al público. Pero todo eso podría perderse si GTA VI, de la empresa Rockstar, confirma que solamente las franquicias gigantes pueden garantizar rentabilidad. Así el negocio podría terminar perjudicando aquello que lo hizo crecer: la creatividad y la posibilidad de sorprender.

Y no solo le pasa a Rockstar. Nintendo confirmó esta semana que la reedición de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" ha vendido 5,2 millones de copias en cuatro días después de su lanzamiento y se convirtió en el título más exitoso para la consola Switch 2 hasta ahora.

El fenómeno debería servir para demostrar el potencial del entretenimiento digital, no para convencer a todos de que deben invertir miles de millones de dólares y esperar diez años para tener una oportunidad.

El desafío de las empresas es demostrar que tantos años de desarrollo valieron la pena y el de la industria, evitar que el éxito de un solo título se convierta en una dependencia peligrosa.