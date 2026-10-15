El juego más esperado del año: GTA 6 lanzó por sorpresa su nuevo tráiler

La cuenta regresiva para Grand Theft Auto VI entró definitivamente en su etapa final. Rockstar Games sorprendió este jueves al publicar el tráiler de lanzamiento de GTA 6, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años, cuando falta poco más de un mes para que llegue oficialmente a las consolas.

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El nuevo avance dura alrededor de un minuto y medio y ofrece otra mirada al enorme mundo que prepara la compañía para el regreso a Vice City. Persecuciones, autos, fiestas, armas y distintas escenas cargadas de acción se combinan con nuevos momentos protagonizados por Jason y Lucía, la pareja que estará en el centro de la historia.

El material fue capturado íntegramente desde una PlayStation 5 y vuelve a exhibir el salto visual que Rockstar prepara para esta entrega. Además de mostrar la ciudad de Vice City, el tráiler recorre diferentes sectores de Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida donde se desarrollará gran parte de la aventura.

La trama seguirá a Jason Duval y Lucía Caminos , quienes terminan involucrados en una conspiración criminal después de que un golpe aparentemente sencillo sale mal. A partir de ese momento, ambos deberán mantenerse unidos mientras recorren diferentes escenarios de Leonida e intentan sobrevivir dentro del mundo criminal.

El nuevo video profundiza esa relación y combina momentos de acción con escenas más personales entre los protagonistas. Rockstar viene anticipando que la conexión entre ambos será uno de los elementos principales de la narrativa, mientras recupera algunas de las características clásicas que hicieron de Grand Theft Auto una de las sagas más populares de la industria.

Vice City también vuelve a ocupar un lugar central. La histórica ciudad, inspirada en Miami, aparece completamente renovada y rodeada por playas, autopistas, zonas rurales, bares, clubes nocturnos y diferentes localidades que ampliarán considerablemente el escenario disponible para los jugadores.

Una canción inédita acompaña el nuevo tráiler

Otra de las novedades está en la música. El avance incluye el debut de “Flower in a Hurricane”, una canción vinculada a la banda sonora original y encabezada por Justice, junto a Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard.

La música tendrá nuevamente una presencia importante dentro del juego, tanto en su banda sonora como en las emisoras de radio que podrán escucharse mientras se recorren las calles. Rockstar ya comenzó durante las últimas semanas a revelar parte de ese apartado antes del lanzamiento.

La expectativa alrededor de GTA 6 alcanza niveles extraordinarios. El primer tráiler oficial, publicado a fines de 2023, se acerca a los 300 millones de reproducciones solamente en YouTube, mientras que el segundo avance también superó ampliamente los 180 millones.

Cuándo sale GTA 6 y en qué consolas estará disponible

Grand Theft Auto VI se lanzará oficialmente el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Las reservas del videojuego ya se encuentran disponibles después de una espera que se extendió durante más de una década desde la llegada de GTA V.

Por el momento, Rockstar no confirmó una versión para PC ni para Nintendo Switch 2, por lo que el estreno inicial estará concentrado en las consolas de Sony y Microsoft. La compañía tampoco modificó la fecha anunciada para noviembre.

Con el tráiler de lanzamiento ya publicado, GTA 6 entra en las últimas semanas antes de uno de los estrenos más esperados de la industria de los videojuegos.