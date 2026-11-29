Roberto "Roby" Cibrián Campoy , figura clave del emprendimiento en internet en Argentina, ahora es parte del surgimiento de la Inteligencia Artificial empresarial, inicia una nueva etapa como cofundador y CEO de Uami.

Tras treinta años de fundar El Sitio y llevar esa plataforma al Nasdaq, Cibrián Campoy, con más de cuatro décadas de trayectoria, busca transformar la inteligencia artificial en soluciones operativas concretas para las organizaciones, impulsado por una sinergia generacional.

Uami comenzó en marzo de 2025 con el desarrollo de una plataforma agéntica para comercio electrónico, capaz de entender el lenguaje natural y recomendar productos. Este trabajo no lo encara solo, sino que tiene como socio a Ignacio "Nacho" Sierra, desarrollador de 22 años e hijo de uno de sus socios en El Sitio.

Tras consolidar más de veinte clientes en Argentina, Uruguay y Brasil, la firma identificó cuellos de botella en finanzas, administración y logística. Para ofrecer escalabilidad y reducir intervenciones manuales, lanzaron Cosmos, una plataforma para crear aplicaciones de IA orientada a resolver problemas de escalabilidad y gobernanza corporativa.

Al comparar el auge de internet en los noventa con la actual transformación de la IA, Cibrián Campoy recuerda que internet era una promesa naciente con apenas 40.000 usuarios en Argentina.

Hoy, el mercado es masivo con millones de usuarios de IA generativa. El desafío persiste: comprender cómo una tecnología emergente transforma industrias. Si bien en los noventa muchas empresas adoptaron internet por moda, hoy observa una fascinación similar con la IA, aunque enfatiza que "las herramientas cambian, pero el impulso por imaginar algo que no existe y construirlo sigue inalterable".

La nueva plataforma corporativa de Uami aborda la falta de control sobre el uso de herramientas públicas de IA por parte de los empleados. Cuando los colaboradores usan cuentas individuales, las empresas pierden visibilidad de la información procesada, no controlan costos y corren el riesgo de perder conocimiento generado. "El elemento diferenciador de Cosmos es la gobernanza", destaca Cibrián Campoy, permitiendo a las organizaciones supervisar la actividad, gestionar presupuestos e imponer límites normativos, unificando el acceso a modelos como Claude, Gemini y ChatGPT.

El valor de la IA en el contexto de Argentina

Frente al entusiasmo de las pymes por adoptar herramientas de IA, Cibrián Campoy recalca la importancia de las prioridades estratégicas: "La inteligencia artificial no posee valor por sí misma ni debe entenderse como una moda; su valor existe únicamente si resuelve un problema concreto o genera resultados para el negocio".

En Uami, parten de la necesidad operativa de la empresa para identificar dónde la tecnología puede marcar una diferencia real, definiendo con claridad qué se busca mejorar.

Al evaluar la posibilidad de una burbuja en la IA, similar a la crisis punto.com, Cibrián Campoy señala diferencias estructurales. En los noventa, la falta de respaldo financiero llevó al colapso de muchas compañías. Actualmente, el desarrollo de la IA está impulsado por corporaciones con gran liquidez y si bien reconoce posibles correcciones en empresas sin sustentabilidad, afirma: "No estamos ante una ilusión vacía". Contrasta el modelo de acumular usuarios con pérdidas con la búsqueda de Uami de "un modelo racional con equilibrio financiero y rentabilidad clara".

En cuanto al panorama normativo y la expansión regional, Cibrián Campoy considera necesaria una regulación inteligente que se complemente con la autorregulación. También destaca el talento técnico de Argentina, aunque también los inconvenientes del país: "La Argentina posee un talento técnico sobresaliente, solo superado por Brasil. Sin embargo, la incertidumbre financiera local dificulta la atracción de capitales internacionales. Por eso establecimos la holding de Uami en Uruguay, que ofrece un marco de predictibilidad institucional óptimo para proyectar nuestra expansión hacia México, Colombia, Perú y Chile".

El factor humano en la era de la IA

Sobre la integración entre personas e IA y el impacto laboral, Cibrián Campoy reafirma su visión humanista: "Nuestra premisa central es mantener siempre al humano adentro".

Conciben la IA como una herramienta para eliminar tareas repetitivas e ineficiencias, no como un reemplazo. Los profesionales que se reinventen y utilicen la tecnología potenciarán su valor, liberándose de cargas mecánicas para enfocarse en la estrategia. Anticipa que "la interfaz del futuro es la conversación", donde los sitios web y buscadores tradicionales cederán su lugar a interacciones directas.

Aunque hay desafíos, Cibrián Campoy es optimista ya que cree que a medida que la IA se vuelva transparente, resurgirá "un aprecio profundo por lo genuinamente humano, la creatividad artística y el contacto auténtico", manteniendo el espíritu emprendedor y humanista como motor del progreso.

OPINIÓN

Lo primero es la familia

Los apellidos Cibrián Campoy no son ajenos a ningún argentino y Roberto siente orgullo de ese nombre al charlar con él.

Aunque proviene de una familia de tradición artística: su madre Ana María Campoy, su padre José Cibrián y su hermano José “Pepito” Cibirán Campoy se dedicaron al arte, por lo que se considera la "oveja negra" al ser arquitecto y volcarse a la tecnología.

Roberto Cibrián Campoy, pionero de internet en Argentina y emprendedor referente en el país. Gentileza

Sin embargo, en medio de la conversación me cuenta como anécdota que fue su padre quien, a sus 13 años, le aconsejó aprender computación e inglés para el futuro, aunque, entre risas, cuenta que falló en la parte del idioma.

Su entorno influye profundamente en su mirada empresarial. Sus hijas, dedicadas a la música, le advierten sobre el riesgo de que la inteligencia artificial atente contra la creatividad humana. Su esposa, militante frente al cambio climático, lo concientizó sobre el impacto ambiental de los centros de datos. Estas perspectivas lo impulsaron a incorporar soluciones ecológicas en Cosmos y a sostener una premisa innegociable: desarrollar tecnología siempre con el humano adentro del ecosistema.