Cerrar la pestaña o la ventana del navegador no alcanza para desconectar la cuenta del WhatsApp Web. Especialistas advierten sobre los riesgos de dejar sesiones abiertas e.

Compartir







Utilizar WhatsApp Web en la computadora se volvió una rutina diaria para trabajar o responder mensajes con comodidad, pero un descuido habitual puede comprometer la privacidad de la cuenta. Dejar la sesión abierta al terminar —en especial en computadoras compartidas, equipos de oficina o dispositivos prestados— representa un riesgo que suele pasarse por alto.

La advertencia fue difundida por la Unidad Nacional de Análisis de Amenazas de Cibercrimen (NCTAU), dependiente del Centro Indio de Coordinación contra el Cibercrimen (I4C), desde donde aconsejaron extremar las precauciones y evitar el intercambio de información sensible en equipos a los que terceros puedan acceder. El error más común consiste en creer que cerrar la pestaña o el navegador corta el acceso, cuando en realidad la sesión puede seguir activa y permitir que otra persona entre a las conversaciones sin volver a escanear el código QR.

Riesgos de una sesión abierta y códigos QR falsos Si alguien accede a una cuenta activa, puede leer chats privados, mensajes grupales, contactos y archivos descargados o compartidos. Esa exposición abre la puerta a maniobras fraudulentas como la suplantación de identidad para contactar a familiares, amigos o compañeros, estafas económicas mediante pedidos de dinero o transferencias, envíos de enlaces de phishing bajo una identidad conocida y robo de datos personales, laborales o financieros.

A ese escenario se suma el peligro de los sitios clonados o códigos QR falsos, creados para imitar la interfaz de WhatsApp Web y lograr que el usuario vincule su cuenta a un dispositivo controlado por terceros. Por eso los especialistas recomiendan verificar siempre que la dirección corresponda a la web oficial, web.whatsapp.com, antes de escanear cualquier código.

Cómo cerrar la sesión y reforzar la protección Para desconectar la cuenta de forma segura hay que cerrar sesión de manera manual, ya sea desde la misma computadora —en el menú de configuración eligiendo “Cerrar sesión”— o desde el teléfono celular, ingresando a “Dispositivos vinculados”, seleccionando el equipo correspondiente y confirmando el cierre, un recurso clave cuando se olvidó desconectar un dispositivo ajeno.