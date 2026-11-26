Un relevamiento sobre el mercado local ubicó ocho alternativas con valores que arrancan cerca de los $180.000 y superan el millón de pesos según la capacidad y la financiación.

Comprar o renovar el teléfono móvil en Argentina exige comparar tanto las prestaciones técnicas como las condiciones de pago. Un relevamiento sobre el mercado local de telefonía móvil identificó ocho modelos de Samsung, Motorola y TCL entre las alternativas más accesibles de 2026, con precios que oscilan desde aproximadamente $180.000 hasta más de $1.000.000, según la configuración de memoria, el comercio y los planes de financiación disponibles.

El informe permite dimensionar el piso actual de valores en un segmento donde la decisión de compra se divide según el perfil de uso: tareas cotidianas básicas, conectividad 5G, resistencia física, autonomía de batería o lectura prolongada.

Modelos de entrada: opciones por debajo de los $300.000 Para quienes buscan un teléfono funcional destinado a mensajería, redes sociales y navegación web sin realizar una inversión elevada, el relevamiento ubica el piso del mercado por debajo de los $300.000:

Motorola Moto E15: aparece como una de las alternativas más económicas del listado. Incorpora una pantalla de 6,5 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, procesador MediaTek Helio G81 Extreme, 2 GB de memoria RAM física y 64 GB de almacenamiento interno. Su precio oficial de lista es de $219.999, aunque en distintos comercios y según la modalidad de pago puede conseguirse entre $179.999 y $284.989. Conectividad 5G y soporte a largo plazo En el escalón siguiente aparecen equipos que ya integran redes de quinta generación y prometen mayor vida útil mediante actualizaciones del sistema operativo:

Samsung Galaxy A17 5G: se destaca por su cámara principal con estabilización óptica de imagen (OIS) y una política de seis años de actualizaciones desde su lanzamiento. La versión de 128 GB y 4 GB de RAM parte desde $392.700 , mientras que la configuración de 256 GB y 8 GB de RAM se ubica entre $679.999 y $899.999 .

Motorola Moto G85 5G: apuesta por una pantalla pOLED de 6,67 pulgadas a 120 Hz, procesador Snapdragon 6s Gen 3 y batería de 5.000 mAh con carga rápida de 30 W. Su variante de 256 GB y 8 GB de RAM cotiza entre $629.999 y $769.999 .

Samsung Galaxy A27 5G: posicionado como una alternativa intermedia con procesador Snapdragon 6 Gen 3, pantalla de 120 Hz y seis años de soporte de software y seguridad. Para su versión de 256 GB y 8 GB de RAM, los precios van de $714.999 a $1.089.999. Pantalla curva, resistencia extrema y entretenimiento El listado también contempla modelos diseñados para el consumo multimedia o para soportar condiciones exigentes de uso diario: