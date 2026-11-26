El celular suena, aparece un número desconocido y, al atender, nadie responde del otro lado o una grabación ofrece algún servicio. Las llamadas spam se convirtieron en una molestia cotidiana que, en algunos casos, puede derivar en estafas y robos de información personal.

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Estas comunicaciones pueden provenir de empresas de telemarketing, sistemas automatizados de llamadas masivas o delincuentes que buscan acceder a cuentas bancarias, contraseñas y otros datos confidenciales. Si bien no todas tienen fines fraudulentos, existen señales que permiten identificar posibles engaños.

Según datos de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, difundidos por Infobae, la cantidad de números identificados como no deseados en su base de datos se multiplicó por seis desde 2020.

El incremento repentino de las llamadas no deseadas puede estar relacionado con la exposición del número telefónico en diferentes plataformas digitales. Incluso una persona que nunca compartió voluntariamente sus datos con una empresa puede terminar recibiendo este tipo de comunicaciones.

Entre las causas más frecuentes se encuentran:

Filtraciones de datos: empresas o plataformas que sufrieron incidentes de seguridad.

Redes sociales: números telefónicos visibles en perfiles públicos.

Registros y bases de datos comerciales: información recopilada y distribuida entre distintas compañías.

La dark web: espacios de Internet donde se comercializan datos personales obtenidos ilegalmente.

Haber respondido llamadas spam anteriormente: algunos sistemas pueden identificar que la línea está activa y volver a contactarla.

Qué hacer si atendés y nadie responde

Una de las situaciones más habituales ocurre cuando una persona atiende una llamada y escucha silencio durante varios segundos antes de que la comunicación se interrumpa. En algunos casos, esto puede deberse a sistemas automatizados que realizan múltiples llamadas simultáneamente y no cuentan con operadores disponibles para atenderlas.

También existen sistemas que intentan verificar si una línea telefónica está activa. Ante una comunicación de estas características, lo recomendable es cortar, evitar devolver la llamada y bloquear el número si los contactos se vuelven reiterados.

Atender una llamada, por sí solo, no significa que el celular haya sido hackeado. El principal riesgo aparece cuando la persona proporciona información confidencial o realiza alguna acción solicitada por el interlocutor.

Los errores que nunca debés cometer ante una llamada sospechosa

Una de las modalidades de fraude telefónico más conocidas es el vishing, mediante el cual los delincuentes se hacen pasar por empleados de bancos, organismos públicos o empresas reconocidas para conseguir información confidencial.

Para evitar convertirse en víctima de una estafa, el Banco Central recomienda tomar las siguientes precauciones:

No proporcionar contraseñas, claves bancarias, tokens ni códigos de verificación.

No compartir fotografías del DNI ni información de tarjetas.

No realizar transferencias solicitadas durante una llamada.

No ingresar a enlaces enviados por el supuesto operador.

No instalar aplicaciones que permitan controlar el celular de manera remota.

No operar en cajeros automáticos ni en el home banking mientras se mantiene una comunicación sospechosa.

No dejarse presionar por supuestas emergencias, premios o amenazas de bloqueo de cuentas.

Si alguien afirma comunicarse desde una entidad bancaria, lo más seguro es interrumpir la llamada y contactar directamente al banco mediante sus canales oficiales.

Cómo bloquear las llamadas spam en Android y iPhone

Los teléfonos actuales cuentan con herramientas que permiten identificar, silenciar y bloquear comunicaciones sospechosas sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales.

En Android, con la aplicación Teléfono de Google:

Abrir la aplicación Teléfono.

Presionar los tres puntos ubicados en la parte superior.

Ingresar a Configuración.

Seleccionar Identificador de llamada y spam.

Activar la identificación de llamadas sospechosas y el filtro automático de spam, si está disponible.

En iPhone:

Ingresar a Configuración.

Seleccionar Apps y luego Teléfono.

Buscar la opción para filtrar números desconocidos.

Activar la función Silenciar.

Los nombres de estas opciones pueden variar según el modelo y la versión del sistema operativo. También se pueden bloquear números específicos desde el historial de llamadas.

Es importante tener en cuenta que estos filtros podrían silenciar comunicaciones legítimas, como las provenientes de consultorios médicos, servicios de entrega o entrevistas laborales.

Cómo inscribirse en el Registro Nacional No Llame

En Argentina existe una herramienta gratuita para quienes desean dejar de recibir comunicaciones publicitarias. Se trata del Registro Nacional No Llame, administrado por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

Para realizar la inscripción es necesario:

Ingresar a nollame.aaip.gob.ar.

Seleccionar la opción “Registrá una línea”.

Completar los datos solicitados.

Registrar el número telefónico que se desea proteger.

Las empresas alcanzadas por la normativa tienen hasta 30 días para dejar de realizar comunicaciones publicitarias. Transcurrido ese plazo, los usuarios que continúen recibiéndolas pueden presentar una denuncia a través de la misma plataforma.

El registro no impide necesariamente las llamadas fraudulentas y contempla excepciones, como las campañas electorales, las comunicaciones de emergencia y determinados contactos derivados de relaciones contractuales vigentes.

Qué hacer si ya fuiste víctima de una estafa telefónica

En caso de haber proporcionado información bancaria o realizado una operación sospechosa, es fundamental actuar rápidamente. La primera medida debe ser comunicarse con la entidad financiera involucrada para proteger las cuentas y desconocer las operaciones no autorizadas.

También se recomienda modificar las contraseñas comprometidas, cerrar las sesiones abiertas en otros dispositivos y conservar los números telefónicos, mensajes y comprobantes que puedan servir como evidencia para realizar la denuncia.

El Banco Central dispone de un canal de reclamos por fraude o estafa para usuarios de servicios financieros.