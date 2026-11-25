WhatsApp comenzó a incorporar una de las novedades más llamativas de sus últimas actualizaciones: los stickers con audio. La herramienta permite acompañar imágenes, memes y animaciones con grabaciones de voz, frases o efectos sonoros de hasta diez segundos.

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La función, denominada sound stickers, amplía las posibilidades de personalización de las conversaciones individuales y grupales. Su principal atractivo es que los usuarios podrán crear sus propios contenidos directamente desde el editor de la aplicación, sin recurrir a herramientas externas.

La implementación comenzó el martes 24 de noviembre y se realizará de manera progresiva, por lo que todavía no está disponible para todos los usuarios . Infobae+1

A diferencia de los stickers tradicionales, este nuevo formato incorpora un pequeño ícono de volumen que permite identificar aquellos que tienen sonido. Para escucharlo, el destinatario deberá tocar el sticker, ya que el audio no se reproducirá automáticamente al ingresar a una conversación.

Entre las principales características de la herramienta se destacan:

Permite incorporar grabaciones de voz y efectos sonoros .

Es compatible con imágenes estáticas y stickers animados.

Puede utilizarse en conversaciones individuales y grupales.

El sonido se reproduce únicamente cuando el destinatario lo activa.

No requiere instalar aplicaciones adicionales.

Las imágenes y los audios están protegidos mediante cifrado de extremo a extremo. WABetaInfo+1

Paso a paso: cómo crear un sticker con audio en WhatsApp

Los usuarios que ya tengan habilitada la función podrán generar sus propios stickers siguiendo estos pasos:

Abrir WhatsApp e ingresar a cualquier conversación.

Acceder a la sección de stickers.

Presionar la opción “Crear sticker” .

Seleccionar una fotografía de la galería del celular.

Tocar el nuevo ícono de ondas sonoras.

Grabar un mensaje de voz o elegir un archivo de audio.

Recortar el fragmento que se desea utilizar.

Escuchar el resultado y enviar el sticker.

En el caso de utilizar un video, la aplicación permitirá convertirlo en una animación, conservar su sonido original, incorporar efectos predeterminados o reemplazar el audio por una grabación personalizada. En Agenda+1

Cuánto pueden durar los audios

La duración máxima dependerá del formato elegido:

Stickers con imágenes y audios grabados o importados: hasta 10 segundos.

Stickers creados a partir de videos: hasta cinco segundos del sonido original.

Además, según las primeras pruebas, una vez activado el sonido, WhatsApp reproducirá el audio tres veces consecutivas antes de detenerlo. WABetaInfo+1

Cuándo estarán disponibles para todos los usuarios

De acuerdo con el portal especializado WABetaInfo, la herramienta comenzó a distribuirse entre algunos participantes del programa de pruebas de WhatsApp, tanto en dispositivos Android como iPhone.

Por el momento, las versiones compatibles son la beta 2.26.47.1 para Android y la beta 26.46.10.70 para iOS. Sin embargo, contar con la última actualización no garantiza que la opción aparezca inmediatamente, ya que su habilitación depende de cada cuenta.

WhatsApp todavía no anunció una fecha oficial para la disponibilidad general de los stickers con audio, aunque se espera que durante las próximas semanas la herramienta llegue a una mayor cantidad de usuarios. WABetaInfo+1