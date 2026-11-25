El videojuego gta 6 facturó más de US$4000 millones en su primer fin de semana, impulsado por Rockstar Games, aunque los accionistas muestran preocupación.

GTA 6 se convirtió en el evento comercial más grande en la historia del entretenimiento.

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El lanzamiento de gta 6 el pasado 19 de noviembre se convirtió en el evento comercial más grande en la historia del entretenimiento. El esperado videojuego de Rockstar Games pulverizó récords de ventas y usuarios desde su estreno, cumpliendo y superando las expectativas de la comunidad global.

Según datos oficiales y reportes de Alinea Analytics, gta 6 alcanzó 32,5 millones de copias vendidas solo en su primer día, generando US$3790 millones en 24 horas. Durante su primer fin de semana, la cifra de ventas ascendió a 44,9 millones de copias, sumando ingresos totales de US$4000 millones.

Las estadísticas de PlayStation revelan que más de 39 millones de usuarios únicos jugaron gta 6 en PS5 entre el 19 y el 22 de noviembre. Los jugadores de PS5 acumularon 683 millones de horas, con un promedio de 17,5 horas por persona. Además, el 70% de las nuevas consolas PS5 vendidas en ese período tuvieron a gta 6 como su primer videojuego instalado.

gta 6 bate récords históricos en PlayStation Sony informó que gta 6 se consolidó como el mayor lanzamiento en los más de 30 años de historia de PlayStation. Se registró un pico de 40,8 millones de personas conectadas simultáneamente en consolas el 22 de noviembre, y cerca del 20% de los jugadores ya acumulaba más de 20 horas de juego. El título también estableció una nueva marca de jugadores simultáneos para un solo videojuego en la plataforma.

El desafío de la sostenibilidad en las ganancias A pesar del éxito rotundo en ventas y la alta calificación de 99/100 en Metacritic, las acciones de Take-Two Interactive, la empresa matriz, cayeron tras el debut del juego. El valor de la acción retrocedió un 3% el viernes 20 de noviembre y acumula una baja del 7,45% semanal y del 17,65% anual.