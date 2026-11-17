La espera está por terminar: Grand Theft Auto VI (GTA 6) estará disponible en Argentina desde las 00:00 del jueves 19 de noviembre . Rockstar Games confirmó que el esperado videojuego se habilitará a la medianoche local, por lo que los jugadores podrán comenzar la nueva aventura apenas arranque el día del lanzamiento.

"Upwind", el videojuego argentino que busca conquistar el mundo y nació tras una experiencia en la Pampa del Leoncito

GTA VI llega para hacer historia: precio en Argentina, polémica y el impacto en la industria gamer

El estreno inicial será exclusivamente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S . Por el momento, Rockstar no confirmó una fecha para PC, de modo que quienes quieran acceder desde el primer día necesitarán alguna de las consolas de actual generación de Sony o Microsoft.

La compañía también habilitó con anticipación la descarga de los archivos, un detalle importante teniendo en cuenta el enorme tamaño del título: la precarga puede requerir hasta 212 GB de almacenamiento , dependiendo del dispositivo.

Rockstar estableció un lanzamiento escalonado según la hora local de cada región. En Argentina, GTA 6 se desbloqueará exactamente a las 00:00 del jueves 19 de noviembre , tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X|S.

Esto significa que quienes ya hayan comprado y descargado anticipadamente el juego podrán ingresar apenas el reloj marque la medianoche, sin necesidad de esperar una activación global posterior.

En otros países sudamericanos como Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Colombia también se habilitará a las 00:00 de sus respectivas zonas horarias. En la costa oeste de Estados Unidos, en cambio, el acceso comenzará desde las 21 del miércoles 18 debido a la diferencia horaria.

GTA 6 ya se puede descargar antes del estreno

La precarga comenzó el 10 de noviembre para quienes realizaron la reserva digital. En PlayStation 5 se habilitó desde la medianoche de cada región, mientras que en Xbox Series X|S comenzó globalmente a las 00:00 GMT.

El objetivo es que los jugadores puedan tener todo instalado antes de la habilitación definitiva. El dato no es menor: Rockstar informó que los archivos pueden ocupar hasta 212 GB, por lo que será necesario contar con una cantidad considerable de espacio libre en la consola.

Las versiones físicas tampoco incluirán un disco tradicional. Rockstar confirmó que las cajas contendrán un código digital de descarga, disponible desde el 12 de noviembre para permitir también la precarga antes del estreno.

En qué consolas estará disponible GTA 6

Desde este jueves, GTA 6 podrá jugarse en:

PlayStation 5

PlayStation 5 Pro

Xbox Series X

Xbox Series S

Rockstar desarrolló el juego específicamente para la actual generación de consolas y apuntó a un rendimiento de 30 cuadros por segundo, mientras que PlayStation 5 Pro contará con mejoras visuales específicas mediante PSSR y sombras con trazado de rayos.

Por ahora, no existe una fecha oficial para PC. La compañía tampoco incluyó a PlayStation 4 ni Xbox One entre las plataformas compatibles con la nueva entrega.

El regreso a Vice City con Jason y Lucia

La historia llevará nuevamente a los jugadores a Vice City, esta vez dentro del estado ficticio de Leonida. Los protagonistas serán Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja que queda atrapada en una conspiración criminal después de que un golpe salga mal.

Rockstar presentó un mundo mucho más amplio alrededor de Vice City, con nuevas zonas, personajes y ambientes que expanden el escenario conocido por los seguidores de la saga. Jason y Lucia deberán apoyarse mutuamente mientras avanzan por una historia marcada por robos, crimen y persecuciones.

El lanzamiento llega después de años de expectativa alrededor de la continuación de una de las franquicias más importantes de la industria. Con la precarga ya disponible, la cuenta regresiva entró en sus últimas horas: desde las 00:00 del jueves 19 de noviembre, GTA 6 quedará oficialmente habilitado en Argentina.