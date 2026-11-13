"Upwind", el videojuego argentino que busca conquistar el mundo y nació tras una experiencia en la Pampa del Leoncito

Una experiencia de carrovelismo en Barreal fue el punto de partida de un proyecto que busca llevar la navegación terrestre al mundo game de todo el mundo. Se trata de "Upwind" , un videojuego que propone manejar un carro a vela, aprovechar la fuerza del viento y aprender mecánicas de navegación mientras se avanza por un universo distópico de aventuras y desafíos.

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Detrás de la iniciativa está Diego Schvartzman, desarrollador con más de 25 años de trayectoria en videojuegos, tecnología y startups. Actualmente es fundador de Contraviento y director de Upwind, un proyecto que comenzó a tomar forma hace aproximadamente cuatro años, después de que conociera el carrovelismo durante una visita a San Juan.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Schvartzman recordó que llegó a Barreal casi por casualidad. Su arribo a San Juan fue particularmente para conocer el Valle de la Luna y luego siguió conociendo otros puntos de la provincia. Fue así que llegó hasta la localidad calingastina. “Me voló un poco la cabeza el lugar y la actividad. Ya Barreal es hermoso, y soy aficionado al espacio por lo que estuvimos en el observatorio y luego recorrimos la Pampa del Leoncito” , contó.

Fue precisamente en ese sitio donde tuvo contacto con el carrovelismo. La experiencia lo impactó por la combinación de navegación, velocidad y contacto con la naturaleza. Si bien había realizado un curso de timonel tiempo atrás, nunca había experimentado algo similar. “Es como navegar, pero mucho más salvaje. Combina el arte de navegar con la adrenalina de un karting, aprovechando la fuerza de la naturaleza para moverte por tus propios medios”, describió.

Ese encuentro coincidió con un momento particular de su carrera. Estaba preparando su propio estudio de videojuegos y buscaba una idea para desarrollar su primer gran proyecto. Así, aquella experiencia en La Pampa del Leoncito terminó convirtiéndose en la inspiración de Upwind.

Aprender a navegar mientras se juega, el desafío que propone Upwind

El desarrollo comenzó con Schvartzman trabajando en solitario, pero con el paso del tiempo se conformó un equipo que fue construyendo una propuesta mucho más ambiciosa que la de un videojuego de carreras. La intención es trasladar a la pantalla las sensaciones del carrovelismo y, al mismo tiempo, incorporar mecánicas de navegación inspiradas en las reales.

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“Aprendés a navegar jugando. Fuimos aprendiendo a enseñarle al jugador a navegar, con una propuesta que busca que sientas el viento, la vela y que entiendas lo que está pasando”, explicó. El resultado es una aventura inmersiva y sensorial ambientada en un mundo postapocalíptico, donde se deben resolver distintos desafíos de navegación.

La propuesta también contempla un desarrollo artístico importante, con especial atención en la música, los escenarios y la posibilidad de personalizar algunas partes del vehículo. “Es un juego que te propone tener una experiencia”, resumió el desarrollador, quien busca que el resultado tenga una identidad propia y se destaque tanto por sus mecánicas como por su apartado visual y sonoro.

Un demo de 20 minutos y el desafío de culminarlo y lanzarlo al mundo

Después de varios años de trabajo, Upwind ya cuenta con un demo, también denominado corte vertical. Se trata de una sección del videojuego desarrollada con una calidad cercana a la que tendrá la versión final. Actualmente ofrece alrededor de 20 minutos de experiencia, pero el objetivo es ampliar ese contenido a más de tres horas.

El camino no estuvo libre de dificultades. Schvartzman recordó que las primeras pruebas con jugadores fueron complicadas, porque la mecánica de navegación no resultaba sencilla de comprender. “Al principio hicimos una sesión de testing y nadie entendía. Eran lágrimas ver gente jugar, pero de a poco fue funcionando”, confesó.

Con el tiempo, el equipo fue ajustando la experiencia y ya tuvo alrededor de 100 personas que probaron el demo. Las devoluciones fueron alentadoras, tanto por las sugerencias para mejorar como por la curiosidad que despertó la propuesta que poco habitual dentro de la industria.

El desarrollo se realizó hasta ahora a pulmón, con el acompañamiento de distintas organizaciones y mentorías que ayudaron a darle forma a la iniciativa. Sin embargo, para avanzar hacia la versión completa, el equipo necesita conseguir financiamiento. Actualmente, Schvartzman mantiene conversaciones para explorar distintas alternativas de inversión y patrocinio que permitan ampliar el contenido, mejorar los aspectos técnicos y artísticos y completar el videojuego.

La expectativa es que el proceso demande aproximadamente un año más de desarrollo, aunque dependerá de las posibilidades de financiamiento que consigan. En store.steampowered.com/app/4103810/Upwind la gente los puede apoyar, mientras que todas las novedades y avances se comaperten en el perfil de instagram @upwind.game

El desafío es convertir aquella experiencia que comenzó en los paisajes sanjuaninos en un producto capaz de llegar a jugadores de distintos países. Una apuesta que combina tecnología, creatividad y una actividad que tiene en Barreal uno de sus escenarios más atractivos.