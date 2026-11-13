    • 13 de noviembre de 2026 - 07:06

    Rozando los 40°C de máxima, así estará el tiempo en San Juan este viernes 13 de noviembre

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con una máxima de 39°C.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

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    San Juan atraviesa este viernes 13 de noviembre una jornada calurosa y con cambios de tiempo a lo largo del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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    Por la mañana, el cielo estará algo nublado y sin probabilidad de lluvias (0%), con una temperatura de 32°C y vientos del sector sur de entre 7 y 12 km/h.

    Hacia la tarde, el calor alcanzaría su punto máximo, con 39°C. Se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. El viento rotará al sudeste, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

    Durante la noche, el escenario se complicaría: el SMN anticipa tormentas, con una probabilidad de lluvia de entre 40% y 70%. La temperatura rondaría los 33°C, y el viento del sudeste se intensificaría, con 32 a 41 km/h sostenidos y ráfagas de hasta 50 km/h.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    El pron&oacute;stico del tiempo en San Juan.

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    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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