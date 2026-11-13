Eloísa Castro, de Jáchal: de las aulas a la panificación que destaca por su revolución de sabor inspiradas en recetas tradicionales

Los pasillos de la Escuela EPET 1 de Jáchal son un lugar habitual para Eloísa Castro , ya que día tras día se para delante de las aulas y enseña a los jóvenes. Al ser técnica en gestión ambiental, también desarrolló distintas campañas apuntadas a la biodiversidad. Su espíritu proactivo la llevó a dar origen junto con su pareja al emprendimiento Miga Mía , una propuesta que nació hace meses, pero que ya tiene su buena fama en el departamento.

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Todo comenzó en medio de una charla de mates con su familia. Analizando distintas opciones y alternativas para generar un ingreso extra le consultaron porque no vendía las panificaciones que elaboraba para compartir con ellos. “Tengo el recuerdo de chica de llegar de la escuela y que mi madre nos esperara con algo dulce para la merienda. Siempre un bizcochuelo. Quizás no había nada, pero era algo para compartir, y yo comencé a repetir sus recetas para el mate, los cumpleaños y para las juntadas” , comentó en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Fue así que junto a su pareja comenzaron a probar las recetas de la madre de Eloísa, pero decidieron darle una vuelta de rosca, saliendo de los sabores tradicionales. De esta manera procuró hacer la diferencia al lado de los emprendimientos de panificación que hay en Jáchal. Combinaciones como limón con arándano, o cacao amargo con café y crema, como integral con zanahoria y manzana son algunas de las propuestas que conquistaron a los vecinos, quienes se convirtieron en fieles clientes.

“Si bien comenzamos hace poco hemos tenido una repercusión bastante linda, lo cual nos ha permitido ampliarnos más en el mercado y llegar a otros distritos y vender en otros negocios” , precisó la docente jachallera.

Cuando se enteró de la convocatoria para elegir a la representante departamental en la Emprendedora del Sol, no dudó en inscribirse. Pese a que su proyecto no supera el año de existencia, para Eloísa era una oportunidad para darse a conocer y no perdía nada con anotarse. Si bien sus aspiraciones estaban puestas en ganar, entendía que era un momento para aprovechar.

Al momento de la elección, tuvo la oportunidad de conocer las otras propuestas, las cuales calificó como muy buenas e interesantes, lo que llevó a que la conmoción sea mayor cuando la notificaron que había quedado con el primer lugar.

“Fue una gran sorpresa, más que nada por el poco tiempo de repercusión que tuvimos. Por suerte fue una repercusión grande que llevó a que nos eligieran”, asegura.

Con poco tiempo transitando el camino del emprendedurismo de la mano de Miga Mía, Eloísa aspira a sacarle el mayor provecho a la experiencia que ofrece la Emprendedora del Sol. Las capacitaciones, intercambio de experiencias y mentorías brindadas por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación son sin duda herramientas que le servirán tanto a ella como al resto de las representantes departamentales para potenciar y expandir sus proyectos.

Con 38 años, las aspiraciones de Eloísa no tienen techo. Aspira a seguir creciendo y poder contar el día de mañana con un espacio físico donde funcione a pleno su emprendimiento, desarrollando más propuestas innovadoras y siendo también una fuente de trabajo para vecinos del departamento.

“La ayuda recibida ahora me viene espectacular, porque lo primero que hice fue invertir. Cada peso que entra lo invertimos y sería ideal poder tener un espacio bien armado para expandirme y llegar a más clientes. Espero el día de mañana poder estar plantada y porqué no, proveer a toda la provincia”, concluye Eloísa Castro.