San Juan: el termómetro trepó a 38,4°C y la provincia quedó quinta entre las más calientes del país

El registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional superó la máxima prevista para este jueves. El calor intenso continuará durante el viernes con 37°C.

San Juan atravesó una tarde agobiante este jueves, con una temperatura que alcanzó los 38,4°C pasadas las 17, según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Con esa marca, la provincia superó los 38°C que estaban pronosticados para la jornada y se ubicó dentro del top cinco de las jurisdicciones más calurosas de la Argentina.

De acuerdo con el ranking nacional de temperaturas elaborado por el organismo meteorológico, San Juan quedó en el quinto lugar a nivel país. Por encima se posicionaron únicamente Santiago del Estero —donde el termómetro superó la barrera de los 41°C—, Salta, La Rioja y San Fernando del Valle de Catamarca, que marcó 39,2°C.

Cómo sigue el pronóstico: calor el viernes y alivio con viento sur El alivio térmico no será inmediato, ya que las altas temperaturas persistirán al menos durante las próximas 24 horas antes de que se produzca un cambio de masa de aire:

Viernes 13 de noviembre: Se prevé otra jornada sofocante con una temperatura máxima estimada en 37°C. Sin embargo, hacia la tarde está anunciado el ingreso de viento del sector sur con ráfagas intensas que rondarían los 50 km/h, fenómeno que marcará el quiebre de la ola de calor.