    • 12 de noviembre de 2026 - 18:31

    San Juan: el termómetro trepó a 38,4°C y la provincia quedó quinta entre las más calientes del país

    El registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional superó la máxima prevista para este jueves. El calor intenso continuará durante el viernes con 37°C.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan atravesó una tarde agobiante este jueves, con una temperatura que alcanzó los 38,4°C pasadas las 17, según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Con esa marca, la provincia superó los 38°C que estaban pronosticados para la jornada y se ubicó dentro del top cinco de las jurisdicciones más calurosas de la Argentina.

    Leé además

    transito fatal en san juan: cuatro muertes en menos de una semana y ya son 79 fallecidos en 2026

    Tránsito fatal en San Juan: cuatro muertes en menos de una semana y ya son 79 fallecidos en 2026
    Imagen ilustrativa.

    El Gobierno de San Juan pidió desestimar las alertas climáticas de Google que "pueden presentar información errónea"

    De acuerdo con el ranking nacional de temperaturas elaborado por el organismo meteorológico, San Juan quedó en el quinto lugar a nivel país. Por encima se posicionaron únicamente Santiago del Estero —donde el termómetro superó la barrera de los 41°C—, Salta, La Rioja y San Fernando del Valle de Catamarca, que marcó 39,2°C.

    Cómo sigue el pronóstico: calor el viernes y alivio con viento sur

    El alivio térmico no será inmediato, ya que las altas temperaturas persistirán al menos durante las próximas 24 horas antes de que se produzca un cambio de masa de aire:

    Viernes 13 de noviembre: Se prevé otra jornada sofocante con una temperatura máxima estimada en 37°C. Sin embargo, hacia la tarde está anunciado el ingreso de viento del sector sur con ráfagas intensas que rondarían los 50 km/h, fenómeno que marcará el quiebre de la ola de calor.

    Fin de semana: Tras el paso del viento sur, el sábado y el domingo presentarán condiciones mucho más agradables en toda la provincia, con máximas que no superarían los 30°C.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Oro. Isabella Gómez se quedó con la primera dorada de San Juan en los Juegos Binacionales.

    Juegos Binacionales: San Juan tuvo una gran cosecha de medallas en atletismo

    El programa comenzó en abril y durante el año abordó comunicación, derechos, movimiento y distintas herramientas para acompañar a personas dentro del espectro autista.

    Autismo, alimentación e inclusión: San Juan realizará una nueva jornada abierta a familias y profesionales

    Oro. Rubén Ramos fue uno de los destacados a nivel nacional en Rafaela.

    San Juan ganó el medallero del Campeonato Argentino de Pista 2026

    una herramienta de proteccion inteligente para cuidar a los trabajadores mineros, el proyecto que representara a san juan a nivel nacional

    Una herramienta de protección inteligente para cuidar a los trabajadores mineros, el proyecto que representará a San Juan a nivel nacional