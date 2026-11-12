Tránsito fatal en San Juan: cuatro muertes en menos de una semana y ya son 79 fallecidos en 2026

La siniestralidad vial en San Juan atraviesa una semana crítica. En un lapso de apenas cinco días entre el sábado 7 y este jueves 12 de noviembre, cuatro personas perdieron la vida en distintos episodios de tránsito ocurridos en rutas y arterias urbanas de la provincia. Con el deceso registrado en las últimas horas, la estadística anual asciende a 79 víctimas fatales en lo que va de 2026.

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La totalidad de los hechos quedó bajo la órbita investigativa de la UFI de Delitos Especiales, que trabaja en la reconstrucción mecánica de cada siniestro para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El cuarto episodio de esta seguidilla ocurrió durante la jornada de este jueves 12 de noviembre en el departamento Santa Lucía, más precisamente en la intersección de avenida de Circunvalación y calle Necochea.

La víctima fatal fue identificada como el oficial ayudante Braian Varas, integrante de la Policía de San Juan que cumplía funciones en el área de Criminalística . De acuerdo con los primeros datos recolectados en la escena, el efectivo circulaba en motocicleta con el casco reglamentario colocado cuando se vio involucrado en una colisión múltiple junto a un camión y un automóvil.

Tras el impacto, el conductor del transporte de carga se dio a la fuga del lugar, aunque horas más tarde el vehículo fue localizado por los investigadores en el departamento Albardón, quedando a disposición de la Justicia.

Un sábado negro con tres víctimas fatales en distintos departamentos

La racha trágica había comenzado el pasado sábado 7 de noviembre, jornada en la que se produjeron tres siniestros graves que terminaron con saldo luctuoso:

Valle Fértil: Sobre la Ruta Provincial 510, al sur de la localidad de Marayes, perdió la vida Anabel Albornoz, de 52 años, quien se desempeñaba como docente. Por motivos que son materia de peritaje, el vehículo en el que se desplazaba impactó contra el guardarraíl y la mujer falleció en el lugar del hecho.

Rawson: En el cruce de calles España y Castaño, Cristian Ríos, de 44 años, circulaba a bordo de una motocicleta marca Guerrero cuando embistió desde atrás a un automóvil que se encontraba detenido aguardando el cambio de luz del semáforo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde finalmente se constató su deceso.

Chimbas: Ese mismo sábado, Michael Ferreyra, un joven ciclista de 22 años, transitaba por calle Sargento Cabral cuando fue embestido desde atrás por una motocicleta. Producto de las graves lesiones sufridas, falleció durante la madrugada del domingo.

Con el relevamiento planimétrico y las pericias accidentológicas en curso en los cuatro expedientes, los investigadores judiciales buscan esclarecer cada mecánica vial en medio de un noviembre que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en las calles y rutas sanjuaninas.