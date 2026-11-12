Robaron 20 iPhones y una caja fuerte con dólares: condenaron a dos integrantes y uno recibió una probation

El robo de una veintena de iPhones , una caja fuerte con dólares y numerosas tarjetas de crédito y débito terminó con dos integrantes de la banda condenados mediante un juicio abreviado . Se trata de Andrés Jeremías Zárate Ortega y Kevin Miguel Narváez , quienes habían sido detenidos junto a un adolescente de 16 años y otro joven cuando intentaban escapar en un Chevrolet Corsa que sufrió un desperfecto mecánico durante una persecución policial.

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El hecho ocurrió durante la madrugada en un comercio de calle Las Heras, entre Rivadavia y Laprida, en Capital. Alrededor de las 2:54, efectivos de la Brigada de Investigaciones fueron alertados por el ingreso de sospechosos al local. Cuando llegaron, detectaron el vehículo en el que escapaban los delincuentes y comenzaron a perseguirlo. La fuga terminó en la intersección con calle Falucho, donde una falla mecánica dejó al automóvil fuera de circulación.

Al revisar el Chevrolet Corsa, los investigadores encontraron un bolso con 20 teléfonos iPhone, una caja fuerte que contenía 110 dólares y documentación, además de tarjetas bancarias pertenecientes al comercio y a particulares. Los cuatro ocupantes fueron detenidos. Entre ellos estaban Zárate, de 32 años, Narváez y Santiago Ramiro Pérez , ambos de 19, además de un adolescente.

La causa fue investigada como robo agravado por efracción, escalamiento, en poblado y en banda, con la participación de un menor. Finalmente, en un acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal Fernando Bonomo y las defensas , Zárate recibió seis años de prisión efectiva, mientras que Narváez fue condenado a siete años y 10 meses con domiciliaria por tener una enfermedad, pero usando ahora sí, una tobillera electrónica . Por su parte, Pérez accedió a la suspensión de juicio a prueba .

La situación de Narváez tiene un antecedente reciente que volvió a ponerlo bajo la lupa judicial. El joven ya había sido condenado por participar en un asalto contra dos mujeres en una plazoleta del barrio La Plaza, en Rivadavia . El episodio ocurrió el 23 de abril de 2026 , cuando, junto a otros dos jóvenes, las amenazaron con un revólver de utilería y les robaron un celular y 100.000 pesos.

Por ese hecho recibió tres años de prisión efectiva. Como tenía una condena condicional de tres meses dictada en junio de 2025, esta fue revocada y ambas penas se unificaron en tres años y tres meses. La jueza María Gema Guerrero le concedió el arresto domiciliario debido a que padece hemofilia severa tipo A.

Sin embargo, esa no fue la última vez que quedó involucrado en un delito. El 18 de octubre de 2026, alrededor de las 23:30, un motociclista de DiDi, de apellido Adarmes, acudió a un pedido de viaje en la zona de Arnobio Sánchez y Correa, en Concepción. Allí, según la investigación, Narváez lo sujetó de los brazos para quitarle sus pertenencias y comenzó un forcejeo. Luego aparecieron José Hernán Flores y otro hermano, quienes también participaron de la agresión. Le sustrajeron el celular y una riñonera con documentación.

El Corsa tuvo un desperfecto mecánico y "dejó a pata" a los ladrones.

La investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad permitió reunir registros de la aplicación, testimonios y otros elementos. Durante un allanamiento en una vivienda lindera a la cancha del Club Árbol Verde, los pesquisas también encontraron un boquete y documentación de la víctima.

Por ese episodio, Narváez y José Hernán Flores aceptaron un juicio abreviado ante el fiscal Cristian Catalano y recibieron siete meses de prisión efectiva. El juez Gerardo Fernández Caussi homologó el acuerdo y unificó las condenas: Narváez pasó a acumular tres años y 10 meses, mientras que Flores quedó con nueve años y seis meses.

Los hermanos Flores y su sobrino Narváez. DIARIO DE CUYO

Pese a los nuevos antecedentes, Narváez continuó bajo arresto domiciliario por su enfermedad. Ante la reiteración de hechos delictivos durante el cumplimiento de esa modalidad, Fiscalía pidió revisar las condiciones de detención y solicitó la colocación de una tobillera electrónica, además de intensificar los controles policiales en la vivienda del barrio General Acha.

Ahora, con la condena de siete años y 10 meses por el robo de los iPhones, el joven suma un nuevo capítulo a su historial judicial. Su situación vuelve a quedar atravesada por la particularidad de una prisión domiciliaria vinculada a su hemofilia, pero con un mecanismo de monitoreo electrónico para controlar que cumpla con las restricciones impuestas.